Uyum eğitimleri 5-6 Eylül’de
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimleri 5-6 Eylül’de gerçekleşecek.
Bu eğitim, öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeni girdikleri eğitim ortamına uyum sağlamalarına katkı amacıyla yapılacak. Okullar 9 Eylül’de açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım’da ilk ara tatil olacak. Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020’de. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. Son dönem de 19 Haziran’da tamamlanarak okullar yaz tatiline girecek.
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