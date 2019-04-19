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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Üniversiteye girişte değişiklik yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite adaylarının bu yıl sınav değişikliği olacak mı diye kaygılanmasına gerek olmadığını belirterek, “Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerde de bir değişiklik olmayacak” dedi. Saraç’ın CNN Türk ekranlarından yaptığı açıklamalar şöyle:

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BELİRLENEN SÜRE DEĞİŞMEYECEK
Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik zemininde, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım.

ÖĞRENCİLER ÖZGÜVEN DUYSUNLAR
Bu arada aslında bir sınav stresi söz konusu. Halbuki biz öğrencilerimize sükûneti tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır, derslerine çalışmışlardır. Hocaları en önemli rehberleri, onları yetiştirmek için gayret sarf etmişlerdir. Öğrenciler, artık kendilerine özgüven duysunlar ve sükûnet içinde bu sınava girsinler istiyoruz. Sınavla ilgili şu, bu değişiklik konularını gündemlerinden çıkarsınlar. Çünkü bizim gündemimizde böyle bir başlık yok. Öncelikle öğrenciler, sükûnet içinde olmalı. Onların iyiliğini isteyen ailelerin gayretleri ve emelleri doğrultusunda, yetkinliklerine uygun programlara girmelerini diliyorum.

200 VE ÜSTÜ TYT PUANI BU YIL DA GEÇECEK
TYT’de 200 ve üzeri puan alanların, bu yıl puanları geçerli olacak mı? Bunu geçen sene beyan etmiştik. Bir taahhüttü bu. ÖSYM ile birlikte bu hususta bir çalışma yapıldı. Geçen sene almış oldukları notun bu yıl korunacağı net bir şekilde konuşuldu. Aldıkları notun iki yıl geçerliliğiyle ilgili geçen seneki beyanımızla ilgili bir değişiklik yok. Bu sene de girmişse geçen yılki daha yüksekse onu kullanabilecek.

BARAJLARDA GERİ ADIM YOK
Başarı barajı sıralamalarında geçen yıl değişikliğe gidildi. İki sınav farklı olduğu için, eş değerliliğini sağladık. Tıp fakültelerinin barajını 40 binden 50 bine düşürmedik. 40 binin yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Bu, hukuk için de mimarlık için de geçerli. Tüm akademi ve bilim çevreleri buna kabul gösterdiler. Bu hususta taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil.

KONTENJAN ESASLI
Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGK ve TOBB’un yer aldığı bir kurul oluşturuldu. Eğitim programları ve kontenjanlarının mezun-istihdam ilişkisi dikkate alınarak ilişkilendirilmesi konusunda bu kurulun işlevsel olmasına önem veriyoruz. MEB’in ve Sağlık Bakanlığı’nın sunumları oldu. Sağlıkta ikinci öğretimle ilgili bazı programların kontenjanlarında azaltılmaya gidilecek. Kapatma söz konusu değil. MEB’in de öğretmenlikte bir-iki alan dışında kontenjanların azaltılması yönünde önerileri var. Geçen sene de sessiz sedasız öğretmenlik programlarıyla ilgili bir planlama yaptık. Başarı sıralaması şartı getirdik. Bu sene daha rasyonel kontenjan esaslı bir bakış açımız olacak.”

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