Üniversiteye girişte değişiklik yok

BELİRLENEN SÜRE DEĞİŞMEYECEK

Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik zemininde, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım.

ÖĞRENCİLER ÖZGÜVEN DUYSUNLAR

Bu arada aslında bir sınav stresi söz konusu. Halbuki biz öğrencilerimize sükûneti tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır, derslerine çalışmışlardır. Hocaları en önemli rehberleri, onları yetiştirmek için gayret sarf etmişlerdir. Öğrenciler, artık kendilerine özgüven duysunlar ve sükûnet içinde bu sınava girsinler istiyoruz. Sınavla ilgili şu, bu değişiklik konularını gündemlerinden çıkarsınlar. Çünkü bizim gündemimizde böyle bir başlık yok. Öncelikle öğrenciler, sükûnet içinde olmalı. Onların iyiliğini isteyen ailelerin gayretleri ve emelleri doğrultusunda, yetkinliklerine uygun programlara girmelerini diliyorum.

200 VE ÜSTÜ TYT PUANI BU YIL DA GEÇECEK

TYT’de 200 ve üzeri puan alanların, bu yıl puanları geçerli olacak mı? Bunu geçen sene beyan etmiştik. Bir taahhüttü bu. ÖSYM ile birlikte bu hususta bir çalışma yapıldı. Geçen sene almış oldukları notun bu yıl korunacağı net bir şekilde konuşuldu. Aldıkları notun iki yıl geçerliliğiyle ilgili geçen seneki beyanımızla ilgili bir değişiklik yok. Bu sene de girmişse geçen yılki daha yüksekse onu kullanabilecek.

BARAJLARDA GERİ ADIM YOK

Başarı barajı sıralamalarında geçen yıl değişikliğe gidildi. İki sınav farklı olduğu için, eş değerliliğini sağladık. Tıp fakültelerinin barajını 40 binden 50 bine düşürmedik. 40 binin yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Bu, hukuk için de mimarlık için de geçerli. Tüm akademi ve bilim çevreleri buna kabul gösterdiler. Bu hususta taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil.

KONTENJAN ESASLI

Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGK ve TOBB’un yer aldığı bir kurul oluşturuldu. Eğitim programları ve kontenjanlarının mezun-istihdam ilişkisi dikkate alınarak ilişkilendirilmesi konusunda bu kurulun işlevsel olmasına önem veriyoruz. MEB’in ve Sağlık Bakanlığı’nın sunumları oldu. Sağlıkta ikinci öğretimle ilgili bazı programların kontenjanlarında azaltılmaya gidilecek. Kapatma söz konusu değil. MEB’in de öğretmenlikte bir-iki alan dışında kontenjanların azaltılması yönünde önerileri var. Geçen sene de sessiz sedasız öğretmenlik programlarıyla ilgili bir planlama yaptık. Başarı sıralaması şartı getirdik. Bu sene daha rasyonel kontenjan esaslı bir bakış açımız olacak.”