Üniversitelilere ‘Endüstri4.0’ anlatıldı

Uzmanlar endüstrinin geleceğini konuştu. İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri 4.0 Kulübü öğrencileri ‘Endüstri 4.0’ın Geleceğe Etkisi’ adlı bir panel düzenledi. Panelde YTÜ Öğretim Üyesi ve Endüstri 4.0 Platformu’nun kurucularından, Digit4Turkey’in Bilim ve Teknolojilerden sorumlu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Engin Ayçiçek, RNZ Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Digit4Turkey Kurumsal Medya Lideri Nedim Zeper ve Türkiye’nin ilk ve en önemli inovasyon topluluklarından Makers Türkiye'nin kurucusu Olgun Tan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistlerden YTÜ Öğretim Üyesi ve Endüstri 4.0 Platformu’nun kurucularından, Digit4Turkey’in Bilim ve Teknolojilerden sorumlu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Engin Ayçiçek, Endüstri 4.0’ın tüm sektörlere uygulanabilir olduğunu ifade etti. Dijitalleşme sürecinin Dünyada evrimini 15 senede tamamlayacağını belirten Ayçiçek, “Endüstri 4.0 dönüşümü sürecinde, kuruluşların kendilerine özel yaklaşımlarını modelleyerek, çalışanların yetkinlikleri, iş modeli, gelişim hedefleri, teknoloji ve bilgi yönetimi yol haritalarının belirlenmesi, risk yönetimi, iş ve çözüm ortakları ile olan ilişkileri organize ederek, dijitalleşme sürecinin sağlıklı şekilde devam ettirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

‘AKILLI FABRİKALARLA YARATICILIK ORTAYA ÇIKACAK’

RNZ Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Digit4Turkey Kurumsal Medya Lideri Nedim Zeper ise, Endüstri 4.0 evriminde endüstri mühendislerinin görevinin süreçleri takip ve analiz ederek doğru yerde doğru kararlar vermek olduğunu vurguladı. Zeper, “Robotlar işsizliği artıracak diye düşünmeyin. Dijitalleşmeyle yeni iş sahaları, meslekler oluşacaktır. Akıllı fabrikalarla insan kendi öz varlığına dönecek ve yaratıcılıkları ortaya çıkacaktır” dedi.

‘MAKERS HAREKETİ DÜNYAYI SARIYOR’

Türkiye’nin ilk ve en büyük inovasyon topluluklarından Makers Türkiye'nin kurucusu Olgun Tan da konuşmasında, Makers hareketinden bahsetti. “Makers hareketi dünyayı sarmaya başladı. İnsanın belki de içgüdüsel olarak kendi ihtiyacını kendisinin karşılaması isteği körükledi bunu. Bu anlamda kod yazmak çocuklara erken yaşta ders olarak veriliyor” diyen Tan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sanayi Devrimi ve Dijital Devriminden sonra, sanayi ve dijitali iç içe geçiren belki de 3. bir devrim bu. Hem makinelerin, hem dijital dünyanın oldukça iyi bir olgunluğa geldiğini düşünürsek, ikisinin beraberliğinin belirgin bir değer yaratmasını beklemek, çok da hayalperestlik olmaz. 3 boyutlu yazıcıların gelişmesiyle evde ya da çok basit atölyelerde istenilen üretimin yapılabilmesi, aurdino gibi basit elektronik devre kitlerinin bunlarla ve dijital dünya ile entegre olabilmesi yapılabileceklerin sınırını hayal gücünüzle belirliyor”