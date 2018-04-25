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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.04.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Üniversitelilere ‘Endüstri4.0’ anlatıldı

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Üniversitelilere ‘Endüstri4.0’ anlatıldı

Bir vakıf üniversitesinin endüstri bölümü öğrencileri, ‘Endüstri 4.0’ın Geleceğe Etkisi’ konulu panel düzenledi. Gençlerin kendilerini dijital dönüşüm sürecinde geliştirmeleri konusunun ele alındığı panelde, konularında uzman isimler, Endüstri 4.0 süreciyle ilgili öngörülerini öğrenci ve katılımcılarla paylaştı.

Uzmanlar endüstrinin geleceğini konuştu. İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri 4.0 Kulübü öğrencileri ‘Endüstri 4.0’ın Geleceğe Etkisi’ adlı bir panel düzenledi. Panelde YTÜ Öğretim Üyesi ve Endüstri 4.0 Platformu’nun kurucularından, Digit4Turkey’in Bilim ve Teknolojilerden sorumlu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Engin Ayçiçek, RNZ Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Digit4Turkey Kurumsal Medya Lideri Nedim Zeper ve Türkiye’nin ilk ve en önemli inovasyon topluluklarından Makers Türkiye'nin kurucusu Olgun Tan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistlerden YTÜ Öğretim Üyesi ve Endüstri 4.0 Platformu’nun kurucularından, Digit4Turkey’in Bilim ve Teknolojilerden sorumlu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Engin Ayçiçek, Endüstri 4.0’ın tüm sektörlere uygulanabilir olduğunu ifade etti. Dijitalleşme sürecinin Dünyada evrimini 15 senede tamamlayacağını belirten Ayçiçek, “Endüstri 4.0 dönüşümü sürecinde, kuruluşların kendilerine özel yaklaşımlarını modelleyerek, çalışanların yetkinlikleri, iş modeli, gelişim hedefleri, teknoloji ve bilgi yönetimi yol haritalarının belirlenmesi, risk yönetimi, iş ve çözüm ortakları ile olan ilişkileri organize ederek, dijitalleşme sürecinin sağlıklı şekilde devam ettirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

‘AKILLI FABRİKALARLA YARATICILIK ORTAYA ÇIKACAK’
RNZ Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Digit4Turkey Kurumsal Medya Lideri Nedim Zeper ise, Endüstri 4.0 evriminde endüstri mühendislerinin görevinin süreçleri takip ve analiz ederek doğru yerde doğru kararlar vermek olduğunu vurguladı. Zeper, “Robotlar işsizliği artıracak diye düşünmeyin. Dijitalleşmeyle yeni iş sahaları, meslekler oluşacaktır. Akıllı fabrikalarla insan kendi öz varlığına dönecek ve yaratıcılıkları ortaya çıkacaktır” dedi.

‘MAKERS HAREKETİ DÜNYAYI SARIYOR’
Türkiye’nin ilk ve en büyük inovasyon topluluklarından Makers Türkiye'nin kurucusu Olgun Tan da konuşmasında, Makers hareketinden bahsetti. “Makers hareketi dünyayı sarmaya başladı. İnsanın belki de içgüdüsel olarak kendi ihtiyacını kendisinin karşılaması isteği körükledi bunu. Bu anlamda kod yazmak çocuklara erken yaşta ders olarak veriliyor” diyen Tan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sanayi Devrimi ve Dijital Devriminden sonra, sanayi ve dijitali iç içe geçiren belki de 3. bir devrim bu. Hem makinelerin, hem dijital dünyanın oldukça iyi bir olgunluğa geldiğini düşünürsek, ikisinin beraberliğinin belirgin bir değer yaratmasını beklemek, çok da hayalperestlik olmaz. 3 boyutlu yazıcıların gelişmesiyle evde ya da çok basit atölyelerde istenilen üretimin yapılabilmesi, aurdino gibi basit elektronik devre kitlerinin bunlarla ve dijital dünya ile entegre olabilmesi yapılabileceklerin sınırını hayal gücünüzle belirliyor”

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