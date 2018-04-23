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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
23.04.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Üniversiteden CERN girişimi

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Üniversiteden CERN girişimi

Bir vakfı Üniversitesi, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN ile işbirliği yapacak. Üniversite, Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı Çalışma Grubu ile mutabakat metni imzaladı. Buna göre, yükseköğretim kurumundan bir ekip CERN laboratuvar ve altyapısını kullanarak araştırmalar gerçekleştirecek. Çalışmalarda, teknoloji ürünlerinin ilk örnekleri sanayi-üniversite işbirliğiyle üretilecek.         

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubuyla ortak çalışma yapacak. İEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CERN’de gerçekleştirilen törende, İEÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi ile CERN-FCC çalışma grubu Başkanı Dr. Michael Benedikt mutabakat metnini imzaladı. Mutabakatın ardından İEÜ, CERN FCC çalışma grubunda çalışmalara katkı sunan dünyadaki 34 ülkeden 129 kurum arasına girdi.     

Anlaşma gereği İEÜ'nün fizik ve çeşitli mühendislik bölümlerinden oluşturulacak bir ekiple Ege Üniversitesi’nden bir grup, Prof. Dr. Çiftçi öncülüğünde CERN laboratuvar ve altyapısını kullanarak araştırmalar yapacak. Çalışmalarda, teknoloji ürünlerinin ilk örnekleri sanayi-üniversite işbirliğiyle üretilecek.   

  

Türk akademisyenleri CERN'de araştırma yapacak    

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi, kendisinin 2002’den itibaren ATLAS, CLIC, LHeC gibi CERN deney ve projelerinde parçacık fiziğiyle çarpıştırıcılar konularında araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak görev aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"2014 yılında yürütülen FCC projesine katıldım. FCC projesinin Uluslararası İşbirlikleri Kurulu üyesiyim. Halen danışmanlığını yaptığım doktora öğrencisi Özgür Etişken, İsviçre’nin Cenevre kentindeki CERN kampüsünde FCC projesinin 2 bin 736 metrelik kısmının tasarımını yapıyor. Mutabakat anlaşmasıyla üniversitemiz fizik ve çeşitli mühendislik bölümleriyle Ege Üniversitesi akademisyenleriyle bir grup oluşturacağım. Kentimizin ve ülkemizin adını CERN’de yaptığımız araştırmalarla duyuracağız.”     

 

CERN-FCC Projesi    

1954 yılında 12 Avrupa ülkesinin temel parçacık fiziği ve nükleer fizikte ABD ile yarışabilmek ve 2. Dünya Savaşı sonrası beyin göçünü tersine çevirebilmek için kurduğu araştırma merkezi. Bugün 21 tam üye, 2 ortak üye ve 2 tam üyelik adayı ile dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden birisi. CERN’deki deneylerin yapıldığı LHC (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) 26.7 kilometrelik çevre uzunluğu ve protonların çarpışma enerjisiyle ve üzerinde kurulu 7 dedektörle dünyanın en büyük deney aleti. Bu çarpıştırıcının tasarımına 1985’te başlandı. İlk proton demetleri 2010’da çarpıştı. Benzer şekilde CERN, FCC’nin tasarım çalışmalarını 22 Ekim 2013 yılında başlattı. İlk elektron ve pozitron demetlerinin 2030 yılında çarpışması bekleniyor. Dört yıl sonra da proton demetleri çarpıştırılacak.  

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