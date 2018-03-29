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    Üniversitede randevulu yemek ücreti 1 lira 50 kuruş

    DHA
    29.03.2018 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Amasya Üniversitesi, öğrencileri özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için rezervasyonlu yemek ücretini 1 lira 50 kuruş olarak belirledi.

    Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 18 bin öğrencinin bir hafta boyunca 4 çeşit yemeğe 7 lira 50 kuruş ücret ödediğini söyledi. Rektör Orbay, öğrencileri özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için fiyatı rezervasyonlu yemek ücreti adı altında 1 lira 50 kuruşa indirdiklerini belirtti. 

    Yemekhanelerde randevu sistemine geçişle birlikte yemek israfının neredeyse sıfırlandığını anlatan Rektör Metin Orbay, şunları söyledi:
    "Öğrenci yemekleri en son 2010 yılında 2 TL olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren randevu sistemine geçişe kadar öğrenci yemeklerinde herhangi bir artış yapılmadı. Öğrencilerimizi randevu yemek sistemine özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için rezervasyonlu yemek ücretini ise 1 lira 50 kuruşa indirdik. Yemek israfını asgari düzeye çekmeyi başarmamızın yanında her yıl üniversitemiz yemek bütçesinin yüzde 10’u kadar bütçe karşılığında başvuru yapan öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Öğrenciler ve personellerimizin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için hazırladığımız yiyecekleri belirli bir plan dahilinde ve günlük olarak hazırlıyoruz. Yine temizlik kurallarına uygun olarak servis ediyoruz. Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını da gıda mühendisi ve diyetisyen gözetiminde sağlıyoruz."

    Etiketler: Yemekhane
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