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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
Prof. Dr. Burçin ÜNLÜ - Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı
Haber Giriş: 28.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:/

Üniversitede fark yaratabilirsiniz

2019-2020 akademik yılı başladı. Üniversite ortamına ayak uydurmak, hayal kırıklığına uğramamak, başarılı olmak için neler yapılmalı? Bunun için üniversiteye hazır gelmek çok önemli. İlk yıla başlamadan önce İngilizce ve matematik çalışmak fark yaratıyor. İlk yıl derslerinde başarısız olup hayal kırıklığı yaşayan çok öğrencimiz var.

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Üniversitede başarılı olmak için öncelikle derslere mutlaka gitmek lazım. İşini iyi yapan hocalara, işini iyi yapan öğrencilere ihtiyacımız var. Bir öğrencinin hocayı veya dersi beğense de beğenmese de derslere düzenli katılması çok önemli. Ayrıca, özellikle ‘iyi’ tanımına giren üniversitelerde ufuk açıcı hocalar oluyor. Söylediği bir şey, bir yönlendirme, bir tavsiye tüm hayatınızı değiştirebilir. Yurt odasına kapanıp bilgisayar oyunu oynamak yerine derslere gelmek gerekiyor.

DEPRESYON CANAVARI
Maalesef, çok sayıda öğrencimizi depresyon canavarına kaptırıyoruz. Özellikle kronik depresyon problemi olan öğrenciler mutlaka ailelerine yakın okullarda okumalı. Mutlaka yardım almak gerekiyor. Benzer bir durum hocalar için de geçerli. Üniversitede birçok öğrenci kaybolup gidiyor. Okulu bırakan o kadar çok öğrenci var ki. Tüm üniversitelerde durum bu. Amerika’da da Japonya’da da Türkiye’de de. Bunun en büyük sebebi gençlerin kalabalığın içinde yollarını bulmakta zorlanmaları. Stres, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar, psikolojik rahatsızlıklar. Derslere gitmeyen öğrencilerin kaybolma olasılıkları daha yüksek. Kaybolmak yerine yardım istemek gerekiyor.

OKULUNDA MUTLU OLANLAR ŞANSLI
Birçok öğrenci okuduğu bölümde mutlu değil. Mutlu olanlar şanslı. Tekrar sınava giren, yatay geçiş yapmaya çalışan çok öğrenci oluyor. Dünyanın sonu değil. Ama girdiğinizi bölümü en iyi şekilde bitirip sonrasında kariyer değiştirmek de mantıklı. Çünkü birçok öğrenci üniversite veya bölüm değiştirdikten sonra da mutlu olamıyor.

‘UFUK AÇICI HOCALAR’ VAR
Öte yandan, ‘iyi üniversiteler’ liseden çok farklı. Hocalar, ‘öğreten’ olmaktan çok ‘rehber’ konumunda. Aynı zamanda araştırma yapmak, bilgi üretmek, sağlam bir akademik ekosistem oluşturmak zorundalar. Türkiye’de ilk 20-30 üniversitenin tamamında, az veya çok, ‘ufuk’ açıcı hocalar var. Bu hocalardan yararlanmak gerek. Diğer yandan, hocaların da öğrencilerine daha fazla değer vermesi, daha fazla zaman ayırması, daha fazla emek harcaması ve uygunsuz davranışlardan uzak durması gerekiyor.

PROF. DR. BURÇİN ÜNLÜ KİMDİR?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Burçin Ünlü, 1996-1998 arasında yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde doktora, Kaliforniya Üniversitesi’nde profesörlük unvanlarını aldı. Prof. Dr. Ünlü Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

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