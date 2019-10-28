Üniversitede fark yaratabilirsiniz

Üniversitede başarılı olmak için öncelikle derslere mutlaka gitmek lazım. İşini iyi yapan hocalara, işini iyi yapan öğrencilere ihtiyacımız var. Bir öğrencinin hocayı veya dersi beğense de beğenmese de derslere düzenli katılması çok önemli. Ayrıca, özellikle ‘iyi’ tanımına giren üniversitelerde ufuk açıcı hocalar oluyor. Söylediği bir şey, bir yönlendirme, bir tavsiye tüm hayatınızı değiştirebilir. Yurt odasına kapanıp bilgisayar oyunu oynamak yerine derslere gelmek gerekiyor.

DEPRESYON CANAVARI

Maalesef, çok sayıda öğrencimizi depresyon canavarına kaptırıyoruz. Özellikle kronik depresyon problemi olan öğrenciler mutlaka ailelerine yakın okullarda okumalı. Mutlaka yardım almak gerekiyor. Benzer bir durum hocalar için de geçerli. Üniversitede birçok öğrenci kaybolup gidiyor. Okulu bırakan o kadar çok öğrenci var ki. Tüm üniversitelerde durum bu. Amerika’da da Japonya’da da Türkiye’de de. Bunun en büyük sebebi gençlerin kalabalığın içinde yollarını bulmakta zorlanmaları. Stres, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar, psikolojik rahatsızlıklar. Derslere gitmeyen öğrencilerin kaybolma olasılıkları daha yüksek. Kaybolmak yerine yardım istemek gerekiyor.

OKULUNDA MUTLU OLANLAR ŞANSLI

Birçok öğrenci okuduğu bölümde mutlu değil. Mutlu olanlar şanslı. Tekrar sınava giren, yatay geçiş yapmaya çalışan çok öğrenci oluyor. Dünyanın sonu değil. Ama girdiğinizi bölümü en iyi şekilde bitirip sonrasında kariyer değiştirmek de mantıklı. Çünkü birçok öğrenci üniversite veya bölüm değiştirdikten sonra da mutlu olamıyor.

‘UFUK AÇICI HOCALAR’ VAR

Öte yandan, ‘iyi üniversiteler’ liseden çok farklı. Hocalar, ‘öğreten’ olmaktan çok ‘rehber’ konumunda. Aynı zamanda araştırma yapmak, bilgi üretmek, sağlam bir akademik ekosistem oluşturmak zorundalar. Türkiye’de ilk 20-30 üniversitenin tamamında, az veya çok, ‘ufuk’ açıcı hocalar var. Bu hocalardan yararlanmak gerek. Diğer yandan, hocaların da öğrencilerine daha fazla değer vermesi, daha fazla zaman ayırması, daha fazla emek harcaması ve uygunsuz davranışlardan uzak durması gerekiyor.

PROF. DR. BURÇİN ÜNLÜ KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Burçin Ünlü, 1996-1998 arasında yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde doktora, Kaliforniya Üniversitesi’nde profesörlük unvanlarını aldı. Prof. Dr. Ünlü Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürüyor.