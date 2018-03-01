Üniversite projesine 150 bin TL destek

Türkiye’deki 20 uygulayıcı kuruluştan biri olan Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi tarafından 3’üncüsü düzenlenen ANA Fikir Teknogirişim Yarışması’na katılarak BİGG-ANAÇ Teknogirişim Programı’nda bulunmaya hak kazanan ve ANAÇ’ın eğitim ile mentörlük hizmetlerinden yararlanan 12 girişimcinden 11’i 150 bin TL değerinde sermaye desteği almaya hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Kaya’ya, başarısından dolayı ayrıca ARİNKOM TTO tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan imzalı teşekkür belgesi takdim edildi. Girişimcilere sağladığı eğitim ve mentörlük hizmetleri sayesinde başarısını her dönem artırma başarısı gösteren ARİNKOM TTO ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi, bundan sonraki süreçte de yeni girişimcileriyle başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

PROJE HER SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya, ‘NiTi Malzeme ile Elektronik Kontrollü Çok Fonksiyonlu Mikrodalga Kesim ve Delme Cihazı: NİMİDT’ başlıklı projesinin, mermeri farklı bir yöntemle kesme ve delme arayışından hareketle ortaya çıktığını belirtti. Tasarlanan sistem ile NiTi alaşımlı prob (uç) aracılığıyla sürtünmesiz koşulda mikrodalga ışımayla yüksek dereceli ısı elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Kaya, elde edilecek ısıyla mermerin daha kolay bir şekilde eritilip kesilebileceğini söyledi. Mermerden yola çıktıkları projenin aslında bütün doğal taşları kapsadığına da değinen Kaya, projesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Projemizi öncelikli olarak madencilik ve inşaat sektöründe kullanabilecek şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde ise cihazda birtakım değişiklikler yaparak cihazı farklı uygulama alanlarında da kullanmayı planlıyoruz. Mesela uygulamayı düşündüğümüz alanlardan biri de tıp. Tüm uygulama alanlarının temelinde ısı yatıyor ancak bunu farklı boyutlardaki uçlar ve frekanslarla uygulayabildiğimiz takdirde rahatlıkla tıp alanında da kullanabiliriz. Örneğin, mikrodalgayla kanserli bir hücreyi yakma işlemi sayesinde tedavi etmek bir diğer hedefimiz. Eğer projemizi, madencilik sektöründe başarıyla uygulayabilirsek bir sonraki hedefimiz yara tedavisinde de bu yöntemi kullanmak.”

HEDEF, MADDİ KAYBI VE FİREYİ ÖNLEMEK

Ortaya çıkacak sistemin, sabit kullanımının yanında portatif özelliklere de sahip olarak geliştirilmesini düşündüklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya, bu sayede delme ve kesme işlemlerini yerinde uygulayarak yanlış işlemlerden doğacak sarfiyatı da ortadan kaldırmış olacaklarını belirtti. Madencilik ve inşaat sektörlerindeki ürün ebatlamalarında daha çok elmas ve testere soket kullanıldığına değinen Yrd. Doç. Dr. Kaya, kullanılan soketlerden kaynaklı bir ebatlama firesi olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Soket kalınlıkları 8 milimetre ile 2 santimetre arasında değişiyor. Biz projemizde kullanacağımız prob ve mikrodalga tekniğiyle mevcut kesim işlemlerinden yaklaşık 10 kat az fire vermeyi hedefliyoruz. Daha sonra da ebatlama ürünlerin montajıyla ilgili özel ankraj uygulamayı düşünüyoruz. Ankraj uygulama dediğimiz şey de binanın dış cephesine montajlamayı düşündüğümüz malzeme için gerçekleştirdiğimiz delik açma işlemidir. Mesela bu işlem fabrika ortamında uygulandığı için delik açılan parça montaj esnasında yerine oturmayabiliyor ve yeniden işlem uygulanması gerekebiliyor. Bizim amacımız bu projeyle birlikte yerinde montaj tekniğini kullanarak maddi kaybı ve verilen fireyi ortadan kaldırmak.”