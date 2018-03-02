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    TYT, AYT ve YDT’de hangi testler var, sınav süreleri ne kadar? İşte cevapları

    Hürriyet Eğitim
    02.03.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    YKS başvuruları 1 Mart’ta başladı. ÖSYM sınav kılavuzunu ise 28 Şubat’ta açıkladı. Ancak adayların aklına takılan birçok soru var. ÖSYM adayların sıkça sorduğu soruları ve cevaplarını yayınladı. Peki YKS oturumları olan TYT, AYT ile YDT’de hangi testler var, sınav süreleri ne kadar?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için başvuru maratonu başladı. Adaylar bu süreçte aklına takılan birçok soruya cevap bulmaya çalışıyor. İşte sınavla ilgili merak edilen TYT, AYT, YDT testlerinde hangi dersler var, sınav süreleri ne kadar, sınav binasına en son saat kaçta girmek gerekiyor gibi birçok sorunun cevabı: 

    - Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorunda?
    Adaylar sınava girerken iki belgeyi yanında götürmek zorunda. Bunlar ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB) ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport.

    - Sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarıyla sınava girilebilir mi?
    Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.

    - Sınavda hangi testler olacak?
    TYT’de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer alacak. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testleri olacak. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri bulunuyor. 

    - Sınavlar ne zaman yapılacak ve süresi ne olacak?
    TYT:     23 Haziran Cumartesi - 135 dakika
    AYT: 24 Haziran Pazar - 180 dakika
    YDT: 24 Haziran Pazar - 120 dakika 

    - Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?
    Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Etiketler: TYT , ATYT , YDT , Sınav , YKS , Üniversite sınavı
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