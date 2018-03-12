TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar arasında en fazla tartışma Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için yapılıyordu. Adayların soru iptali için mahkemeye başvurmaları hem sonuçların açıklanmasını aylarca geciktiriyor hem de yerleştirmelerin gecikmesine ve bazen yeni yerleştirmelerin yapılmasına yol açıyordu.

Bu nedenle ÖSYM'de TUS masaya yatırılmıştı. ÖSYM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri ve rektörler ile birlikte toplantılar yaparak süreci paydaşlarıyla detaylı bir şekilde ele almıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavla ilgili kendi iç süreçlerini de gözden geçirdiklerine ve sınavda soru iptallerine yol açan süreçlerde iyileştirmeler yaptıklarına ve iyileştirmelerin süreklilik arz edeceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bu çalışmaların ilk sonucu 25 Şubat’ta yapılan TUS sınavına yansıdı. Bu kapsamda, 25 Şubat’ta yapılan TUS'a yönelik soru iptaliyle ilgili mahkemeye başvuru olmadı. TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi zamanında, 15 Mart’ta açıklanacak.