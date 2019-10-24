Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTürkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı
GeriEğitim Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.10.2019 - 13:04, Son Güncelleme:/

Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "MEB'in gerçekleştireceği her projede onlarla olmak bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Sporu tabana yaymada en çok ihtiyacımız olan da çocuklarımızın rol model olarak gördükleri anne babalarını, öğretmenlerini bu sürece dahil edebilmek" dedi.

Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öğretmenlerin dört spor branşında mücadele ettiği Türkiye Öğretmenler Kupası'nın, Ankara'da Meyra Palace'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, federasyon başkanları, bakanlık yetkilileri yöneticiler, öğretmen sporcular katıldı.

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenlerle birlikte önemli bir kitleye sahip olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"MEB'in gerçekleştireceği her projede onlarla olmak bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Her türlü işbirliği ayrı bir kilometre taşı. Türkiye tesisleşmede önemli bir noktaya ulaştı. Doğu, batı her noktada devasa tesisler, okullardaki tesisleşme, son 10 yıldaki derslik sayısındaki artışla spor tesislerinde büyük artış söz konusu. Spor toplumu olma yönünde, sporun tabana yayılması yönünde aşama kaydedeceğimiz çok yol var. Aile odaklı sporu geliştiremediğimiz noktada maalesef tesislerimizi yeteri kadar verimli kullanamayacağız.

Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı

Sporda kadın-erkek ayrımı yok. Spor engel tanımıyor. Herkesi sporla buluşturma gayemiz var. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak için topyekun bir spor seferberliği başlattık. Hassasiyetle yürüttüğümüz ve toplumun her kesiminin katılımını çok önemsediğimiz bu süreçte, öğretmenlerimizin sporcu olarak bizzat sahada varlık göstermelerini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü öğrencilerimiz, öğretmenlerini birer rol model olarak görüyor. Sporu tabana yaymada en çok ihtiyacımız olan da çocuklarımızın rol model olarak gördükleri anne babalarını, öğretmenlerini bu sürece dahil edebilmek. İşte öğretmenler turnuvası bu yönüyle bizim için çok kıymetli bir vesile.

SAĞLIKLI TOPLUM İDEALİ
Toplumun her kesimini sporla buluşturmayı, bu vesileyle de sağlıklı bir toplum idealine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenler Kupası'nı, bakanlığın bütün imkânlarıyla destekliyoruz. Öğretmenler odasındaki o birlik ruhunun, sinerjinin spor sahalarına taşınacağı bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye talip olduk. Bu sebeple hem merkez teşkilatı hem taşra teşkilatımızla organizasyonun içindeyiz. İllerde görevli tertip kurullarımızla, federasyon temsilcilerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Malzememizle, tesislerimizle, insan kaynağımızla, bütün imkânlarımızla burada olmaktan, bu işin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.

MEB ile pek çok organizasyonda birlikte yol alındı ve paydaşlık yapıldı. Devam eden bir işbirliği protokolümüz var. Hepimizin bu toprakların çocuklarına karşı ortak sorumluluklarımız var. Onların hem bugünlerini hem yarınlarını aydınlık ve mutlu kılmak durumundayız. Bu gaye etrafında bir ve beraberce çalışıyor, omuz omuza duruyoruz. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmayacağız."

TURNUVA 4 DALDA YAPILIYOR
Turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılıyor. Spor etkinliklerinde, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün uygulama talimatı, uluslararası oyun kuralları ve spor federasyonlarının ilgili mevzuatları esas alınıyor. Etkinlikler kapsamında her ilçe bünyesinde ayrı takımlar oluşturuldu. Her öğretmen, sadece bir branşta ve takımda müsabakalara katılabiliyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının işbirliğinde hazırlanan turnuvada öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışıyor. Organizasyonda başlayan il birinciliği müsabakaları 30 Ekim'de sona erecek ve sonuçlar 31 Ekim'de açıklanacak.

8 BÖLGE
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz 1, Karadeniz 2, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, sekiz bölgedeki bölge birinciliği müsabakaları, 4-12 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 13 Kasım'da duyurulacak. Her bölgenin birinci takımı, ‘Öğretmenler Günü’ haftasında Ankara'da şampiyonluk için ter dökecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle