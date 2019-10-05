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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
05.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:/

Türk öğrencilerden İspanya’da ‘Katibim’li tanıtım

Erasmus BBBC Projesi’nin  İspanya’daki programına katılan İstanbul Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinin Türkiye’yi ve eğitim sistemimizi tanıtan sunumları katılımcı ülke öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Türk  öğrencilerin  ‘Katibim’ türküsü eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle sergiledikleri dans  büyük beğeni topladı. Türk öğrenciler, “Ülkemizi tanıtmaktan, diğer ülke kültürlerini tanımaktan ve yeni arkadaşlar edinmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.

Türk öğrencilerden İspanya’da ‘Katibim’li tanıtım
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Erasmus+ BBBC Projesi’nin İspanya Santa Cruz’daki programına  Türkiye’den Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kerim Ceyhan, İngilizce Öğretmenleri Ayşe Ayas ve Burcu Özkılıç ile öğrenciler Zeynep Bilge Aydın, Lamia Demir, Mina Geyik, Duru Gülsüm Kara, Ece Gündoğdu, Sare Naz Kumru katıldı. Programın ev sahipliğini CEİP Salamanca Okulu yaptı.

Türk öğrencilerden İspanya’da ‘Katibim’li tanıtım

GELENEKSEL DANS GÖSTERİSİ

Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Bilge Aydın ve Mina Geyik, etkinliğin ilk gününde yaptıkları sunumda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıttı. Türk eğitim sistemi ile ilgili de bilgiler paylaşan Aydın ve Geyik’in sunumları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Diğer ülkelerin okullarından gelen öğrencilerde ülkeleri ile ilgili bilgileri yaptıkları sunumla paylaştı.Etkinliklerde, öğrenciler, geleneksel yemekleri birlikte yaparken,  İspanyol danslarını ve el işlerini de öğrenme fırsatı buldu. Kültürel farklılıklar etkinliği kapsamında, katılımcı öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle geleneksel ülke danslarından örnekler de verdi. Türk öğrenciler Lamia Demir, Duru Gülsüm Kara ve Ece Gündoğdu’nun ‘Katibim’ türküsü eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle sergiledikleri dans gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.

Türk öğrencilerden İspanya’da ‘Katibim’li tanıtım

'MUTLULUK DUYDUK'

Türk öğrencilerin geleneksel Türk lezzetlerini tanıttıkları stant da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler bu etkinliklerin ardından programın yapıldığı kenti gezerek, Atlantik Okyanusu’nda yüzme fırsatı buldu. Bin yıl önce patlayan Teide volkanik dağını da gezen öğrenciler dağla ilgili bilgi de aldı. Türk öğrenciler, farklı kültürleri tanımaktan ve uluslar arası arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizi tanıtmaktan, diğer ülke kültürlerini tanımaktan ve yeni arkadaşlar edinmekten büyük mutluluk duyduk” dediler. Programa ev sahipliği yapan CEİP Salamanca Okul Müdiresi Reyes,”Misafirlerimizi ağırlamaktan ve onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Proje bitiminde de öğrencilerin iletişiminin devam etmesini arzuluyorum. “ dedi. Türk kültürünün etkin bir şekilde tanıtıldığı programdaki etkinliklere  İspanyol basını da sayfalarında geniş yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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