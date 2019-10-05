Türk öğrencilerden İspanya’da ‘Katibim’li tanıtım
Erasmus BBBC Projesi’nin İspanya’daki programına katılan İstanbul Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinin Türkiye’yi ve eğitim sistemimizi tanıtan sunumları katılımcı ülke öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Türk öğrencilerin ‘Katibim’ türküsü eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle sergiledikleri dans büyük beğeni topladı. Türk öğrenciler, “Ülkemizi tanıtmaktan, diğer ülke kültürlerini tanımaktan ve yeni arkadaşlar edinmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.
Erasmus+ BBBC Projesi’nin İspanya Santa Cruz’daki programına Türkiye’den Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kerim Ceyhan, İngilizce Öğretmenleri Ayşe Ayas ve Burcu Özkılıç ile öğrenciler Zeynep Bilge Aydın, Lamia Demir, Mina Geyik, Duru Gülsüm Kara, Ece Gündoğdu, Sare Naz Kumru katıldı. Programın ev sahipliğini CEİP Salamanca Okulu yaptı.
GELENEKSEL DANS GÖSTERİSİ
Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Bilge Aydın ve Mina Geyik, etkinliğin ilk gününde yaptıkları sunumda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıttı. Türk eğitim sistemi ile ilgili de bilgiler paylaşan Aydın ve Geyik’in sunumları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Diğer ülkelerin okullarından gelen öğrencilerde ülkeleri ile ilgili bilgileri yaptıkları sunumla paylaştı.Etkinliklerde, öğrenciler, geleneksel yemekleri birlikte yaparken, İspanyol danslarını ve el işlerini de öğrenme fırsatı buldu. Kültürel farklılıklar etkinliği kapsamında, katılımcı öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle geleneksel ülke danslarından örnekler de verdi. Türk öğrenciler Lamia Demir, Duru Gülsüm Kara ve Ece Gündoğdu’nun ‘Katibim’ türküsü eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle sergiledikleri dans gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.
'MUTLULUK DUYDUK'
Türk öğrencilerin geleneksel Türk lezzetlerini tanıttıkları stant da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler bu etkinliklerin ardından programın yapıldığı kenti gezerek, Atlantik Okyanusu’nda yüzme fırsatı buldu. Bin yıl önce patlayan Teide volkanik dağını da gezen öğrenciler dağla ilgili bilgi de aldı. Türk öğrenciler, farklı kültürleri tanımaktan ve uluslar arası arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizi tanıtmaktan, diğer ülke kültürlerini tanımaktan ve yeni arkadaşlar edinmekten büyük mutluluk duyduk” dediler. Programa ev sahipliği yapan CEİP Salamanca Okul Müdiresi Reyes,”Misafirlerimizi ağırlamaktan ve onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Proje bitiminde de öğrencilerin iletişiminin devam etmesini arzuluyorum. “ dedi. Türk kültürünün etkin bir şekilde tanıtıldığı programdaki etkinliklere İspanyol basını da sayfalarında geniş yer verdi.
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