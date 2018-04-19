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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
19.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Türk liseli matematikte dünya birincisi oldu

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Türk liseli matematikte dünya birincisi oldu

Moskova'da düzenlenen Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na katılan liseli İpek Arslantaş birinci oldu. Yarışmaya 18 ülkeden 460 öğrenci katıldı.

Moskova'da düzenlenen Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na katılan Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Arslantaş, birincilik elde etti. Toplam 18 ülkeden 460 öğrencinin katıldığı Moskova Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na Eskişehir Bahçeşehir Koleji damga vurdu. Yarışmaya katılan tüm Bahçeşehir Koleji öğrencileri başarı belgesi alırken, 10'uncu sınıf öğrencisi İpek Arslantaş birincilik elde etti.

Yarışmanın matematik ayağında birinci olan bulunan Arslantaş, "Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda matematik dalında birinci olup, okulumu ve ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Zaten yarışmayı duyduğumuzdan beri çok çalışıyorduk. Öğretmenlerimle beraber yarışma için çok emek verdik. Yarışmaya giderken derece yapma hedefine odaklanmamıştım ancak başarılı olacağımı biliyordum" dedi.

'ÖĞRENCİMİZİN BAŞARILI OLACAĞINI BİLİYORDUK'
Bahçeşehir Koleji matematik öğretmeni Nuray Sabaz, öğrencilerinin yarışma için çok iyi hazırlandığını ve bu başarıyı beklediklerini söyledi. Öğrenciler için bu yarışmanın büyük bir deneyim kaynağı olduğunu belirten Sabaz, "18 ülke ve 460 öğrenci arasından öğrencimiz İpek Arslantaş'ın 3'üncü etap olan matematik ayağında dünya birincisi olması bizi inanılmaz mutlu etti. Hem kendi adıma hem de okulum adına çok gurur duydum. Açıkçası bu benim için sürpriz olmadı. Benim için beklenen bir başarıydı diyebilirim. Bir kere öncelikle öğrencilerimiz uluslararası bir yarışmaya katılarak akranlarıyla kültürel anlamda ve akademik anlamda yaptıkları paylaşımlar büyük bir deneyim. Ayrıca okulumuzu temsil etmenin gururunu yaşadılar. Hem 9, hem de 10'uncu sınıf öğrencilerimiz okulumuza ve ülkemize getirdikleri bu başarının gururunu yaşadı ve yaşattılar" diye konuştu.

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