TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

Üstün zekalı çocukların eğitiminde Türkiye’de ilk kurum olan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) 2019-2020 eğitim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları ile Uluslararası Bakalorya’yı (IB) kaldırıyor. 1993’te kurulan ve bugüne kadar 700’ün üzerinde mezun veren yatılı okul, Türkiye çapında burs programları ve üstün zekalı öğrencilere sunduğu eğitim nedeniyle yakından takip ediliyor. Ancak geçen hafta okulda yapılacak iki önemli değişiklik kamuoyunun dikkatini çekti. Buna göre okulda, mezunlarının yurtdışındaki üniversitelerden kabul almalarında önemli rol oynayan Uluslararası Bakalorya (IB) ve İngilizce hazırlık sınıfları kaldırılıyor. Okul, bununla beraber ‘TEVİTÖL 21’inci Yüzyıl’ adını verdiği projeyi de hayata geçiriyor. Buna göre STEM-STEAM ve 21’inci yüzyılı becerileri odaklı bir eğitim modeli oluşturulacak. Bu modele hazırlık için bu yıl yeni öğrenci almayacak. Yeni öğrenciler 2019-2020 eğitim yılında gelecek.

‘ÖĞRENCİLER ARADA KALIYOR’

Kamuoyunun tepkisini çeken gelişmelerle ilgili açıklama yapan TEVİTÖL Kurucu Temsilcisi ve TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, IB’yi kaldırma nedeni olarak, Türk ve dünya üniversiteleri arasında kalan öğrencileri gösterdi. IB programından mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümünün burslu olduğunun altını çizen İğnebekçili şunları söyledi:

”Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Anadolu liseleri müfredatı ve IB olarak iki ayrı program var. IB’yi tercih eden öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğu burslu. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde iyi bir üniversitede eğitimin aileye ortalama yıllık maliyeti 400 bin TL. Aileler bunu karşılayamıyor, öğrencilerimiz de bu lider üniversitelere kabul edilmesine rağmen her zaman burs bulamayabiliyor. Bu nedenle yurtdışında kalitesiz bir yükseköğretim kurumunu tercih edebiliyor. IB eğitimi alanlar Türkiye’deki sınavlara hazırlanamadığı için şanslarını kaybediyor. Bu iki başlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz.”

‘HAZIRLIK SINIFLARI AKADEMİK KESİNTİYE NEDEN OLUYOR’

İngilizce hazırlık sınıflarının da kalkacağını belirten Adnan İğnebekçili, bu kararı iki gerekçe göstererek şöyle savundu:

“2019-2020 eğitim yılından itibaren hazırlık sınıfları olmayacak. Bunun en önemli nedeni öğrencilerimizin akademik açıdan kesintiye uğramaması. 8’inci sınıftan sonra akademik maceralarına bir yıl arada vermeden devam etmelerini istiyoruz. Ancak bu, İngilizce eğitimi bir kenara attığımız anlamına gelmiyor. Mevcut 1.310 saatlik eğitim süresini 1.400 saate çıkaracağız. Ayrıca öğrencilerimiz yatılı olduğu için ders dışı İngilizce aktivitelerini de çeşitlendireceğiz. Hazırlık sınıfları için ayrılan kaynağı, daha da geliştirilmesi gereken bilişim ve iletişim teknolojileri alanına aktaracağız.”

12’DE SINAV ODAKLI EĞİTİM

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise, TEVİTÖL’ün ‘T21-C’ adı verilen 21’inci yüzyıla özgü bir eğitim anlayışıyla yoluna devam edeceğini söyledi. Bu eğitim modelinde STEM ve STEAM anlayışı ile 21’inci yüzyıl becerilerinin öne çıkacağını söyleyen Günay, okulun önümüzdeki yıllarda son şeklini alacak yeni modelini, “Üstün zekalı öğrencilerimiz için 21’inci yüzyıl becerileriyle STEM ve STEAM yaklaşımlarının öne çıkacağı bir model olacak. Bunun yanı sıra 12’nci sınıfta, üniversite sınavlarına odaklı bir eğitim verilecek, öğrencilerimizin daha fazla oranda Türkiye’nin lider üniversitelerine girmelerini istiyoruz” sözleriyle anlattı.

BURSLARIN NASIL VERİLECEĞİ NET DEĞİL

Günay, ayrıca TEVİTÖL’de her 10 öğrenciden 6’sının burslu eğitim aldığını hatırlatarak, 2019-2020’de üstün zekalı burslu öğrencilerin seçimlerinde değişikliğe gidilebileceğini de söyledi. Ancak genel müdür bunun için önlerinde bir olgunlaşma süresi olduğunu, dünyadaki modellerin incelendiğini ve gelecek günlerde paylaşılacağını belirtti.