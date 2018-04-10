TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi
GeriEğitim TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
10.04.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

Türkiye’de üstün zekalı çocukların eğitiminde öncü kurum olan 25 yıllık okul TEVİTÖL’de önemli değişikliklere imza atılıyor.  IB ve yabancı dil hazırlık sınıfları kaldırılıyor. Bunların yerine okulda 12’nci sınıfta ‘sınav odaklı eğitim’e geçileceği açıklanırken,  IB’nin öğrencileri Türk ve dünya üniversitelerine girişte ‘arada bıraktığı’, hazırlık sınıflarının da ‘akademik kesintiye uğrattığı’  belirtilerek değişiklikler savunuldu.

Üstün zekalı çocukların eğitiminde Türkiye’de ilk kurum olan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) 2019-2020 eğitim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları ile Uluslararası Bakalorya’yı (IB) kaldırıyor. 1993’te kurulan ve bugüne kadar 700’ün üzerinde mezun veren yatılı okul, Türkiye çapında burs programları ve üstün zekalı öğrencilere sunduğu eğitim nedeniyle yakından takip ediliyor. Ancak geçen hafta okulda yapılacak iki önemli değişiklik kamuoyunun dikkatini çekti. Buna göre okulda, mezunlarının yurtdışındaki üniversitelerden kabul almalarında önemli rol oynayan Uluslararası Bakalorya (IB) ve İngilizce hazırlık sınıfları kaldırılıyor. Okul, bununla beraber ‘TEVİTÖL 21’inci Yüzyıl’ adını verdiği projeyi de hayata geçiriyor. Buna göre STEM-STEAM ve 21’inci yüzyılı becerileri odaklı bir eğitim modeli oluşturulacak. Bu modele hazırlık için bu yıl yeni öğrenci almayacak. Yeni öğrenciler 2019-2020 eğitim yılında gelecek.

‘ÖĞRENCİLER ARADA KALIYOR’
Kamuoyunun tepkisini çeken gelişmelerle ilgili açıklama yapan TEVİTÖL Kurucu Temsilcisi ve TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, IB’yi kaldırma nedeni olarak, Türk ve dünya üniversiteleri arasında kalan öğrencileri gösterdi. IB programından mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümünün burslu olduğunun altını çizen İğnebekçili şunları söyledi:
”Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Anadolu liseleri müfredatı ve IB olarak iki ayrı program var. IB’yi tercih eden öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğu burslu. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde iyi bir üniversitede eğitimin aileye ortalama yıllık maliyeti 400 bin TL. Aileler bunu karşılayamıyor, öğrencilerimiz de bu lider üniversitelere kabul edilmesine rağmen her zaman burs bulamayabiliyor. Bu nedenle yurtdışında kalitesiz bir yükseköğretim kurumunu tercih edebiliyor. IB eğitimi alanlar Türkiye’deki sınavlara hazırlanamadığı için şanslarını kaybediyor. Bu iki başlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz.”

TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi
‘HAZIRLIK SINIFLARI AKADEMİK KESİNTİYE NEDEN OLUYOR’
İngilizce hazırlık sınıflarının da kalkacağını belirten Adnan İğnebekçili, bu kararı iki gerekçe göstererek şöyle savundu:
“2019-2020 eğitim yılından itibaren hazırlık sınıfları olmayacak. Bunun en önemli nedeni öğrencilerimizin akademik açıdan kesintiye uğramaması. 8’inci sınıftan sonra akademik maceralarına bir yıl arada vermeden devam etmelerini istiyoruz. Ancak bu, İngilizce eğitimi bir kenara attığımız anlamına gelmiyor. Mevcut 1.310 saatlik eğitim süresini 1.400 saate çıkaracağız. Ayrıca öğrencilerimiz yatılı olduğu için ders dışı İngilizce aktivitelerini de çeşitlendireceğiz. Hazırlık sınıfları için ayrılan kaynağı, daha da geliştirilmesi gereken bilişim ve iletişim teknolojileri alanına aktaracağız.”

12’DE SINAV ODAKLI EĞİTİM
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise, TEVİTÖL’ün ‘T21-C’ adı verilen 21’inci yüzyıla özgü bir eğitim anlayışıyla yoluna devam edeceğini söyledi. Bu eğitim modelinde STEM ve STEAM anlayışı ile 21’inci yüzyıl becerilerinin öne çıkacağını söyleyen Günay, okulun önümüzdeki yıllarda son şeklini alacak yeni modelini, “Üstün zekalı öğrencilerimiz için 21’inci yüzyıl becerileriyle STEM ve STEAM yaklaşımlarının öne çıkacağı bir model olacak. Bunun yanı sıra 12’nci sınıfta, üniversite sınavlarına odaklı bir eğitim verilecek, öğrencilerimizin daha fazla oranda Türkiye’nin lider üniversitelerine girmelerini istiyoruz” sözleriyle anlattı.

BURSLARIN NASIL VERİLECEĞİ NET DEĞİL
Günay, ayrıca TEVİTÖL’de her 10 öğrenciden 6’sının burslu eğitim aldığını hatırlatarak, 2019-2020’de üstün zekalı burslu öğrencilerin seçimlerinde değişikliğe gidilebileceğini de söyledi. Ancak genel müdür bunun için önlerinde bir olgunlaşma süresi olduğunu, dünyadaki modellerin incelendiğini ve gelecek günlerde paylaşılacağını belirtti.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

Öğrencilerden sokak hayvanları için renkli yuvalar

Yurtlara 400 bin lira ceza kesildi

ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor