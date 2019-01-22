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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.01.2019 - 12:15, Son Güncelleme:/

TEKNOFEST 2019 yarışma başvuruları başladı

‘TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ kapsamında 15 kategoride düzenlenecek yarışmalar için başvurular 28 Şubat'a kadar alınacak. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan araba ve sürücüsüz araba tasarımları gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor. Kazananlara, toplamda 2 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST 2019 yarışma başvuruları başladı
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TEKNOFEST 2019 kapsamında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 15 kategoride düzenlenecek yarışmalar için başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilki 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen ‘TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde bu yıl uçan araba tasarım yarışması da düzenlenecek.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları için başvurular, ‘teknofestistanbul.org’ adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar devam edecek. Kazanan takımlar, toplamda 2 milyon liranın üzerinde ödüle sahip olma fırsatını yakalayacak. Başvuruları olumlu sonuçlanan ve duyurulacak listede yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca yarışacakları kategorilerde teknik danışmanlık desteği sağlanacak.

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride yarışmalar yapılıyor.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor. İlk yılında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başaran TEKNOFEST'te geçen yıl yarışmacılar arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

KAZANAN TAKIMLARA 2 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE ÖDÜL
Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödülün verilecek. TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hacker'lar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.

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