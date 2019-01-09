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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:/

‘STEM Fest’te bilimsel gözlemler yaptılar

Kocaeli’nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ikinci ‘STEM Fest’te 38 farklı atölye yer aldı. 3-18 yaş arasındaki bireylerin düşünsel yetkinlikleri ve sorgulama kabiliyetleri ve el becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen atölyeye pek çok çocuk katıldı.

‘STEM Fest’te bilimsel gözlemler yaptılar
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Kocaeli Kültür Merkezi’nde, 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yetkinlikleri, sorgulama kabiliyetleri ve el becerilerini artırmaya yönelik atölye çalışmalarını kapsayan STEM Festivali düzenlendi. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hacettepe STEM & Maker Lab işbirliğiyle bu yıl ikincisi yapılan festivale, 7’den 70’e çok sayıda bilim meraklısı akın etti. ‘Haydi Sen de Üret’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalde; DNA gözlemleri, ebru sanatı, drone yapımı gibi 38 farklı atölye yer aldı. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin katılımına açık olan atölyelerin de bulunduğu festivalde yapılan kimyasal deneyler, boyama etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar katılımcılardan ilgi gördü. 6 bin öğrencisi bulunan okulun, farklı şubelerinde ‘STEM Fest’ etkinlikleri devam edecek.

GEÇEN YILA GÖRE KATILIM ARTTI
Festivalin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Aydın şunları söyledi:
“Kocaeli’nde geçen yıl 3 bin kişinin katıldığı bilim festivalini, bu yıl 5 bin katılımcıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalde işbirliği yaptığımız MEB’e ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu’na, STEM & Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı’ya ve Nesibe Aydın Kocaeli Okulları Kurucumuz Atilla Malçok’a teşekkür ederim. Aydınlık yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın gelişimi için bilimsel çalışmalara katkımız artarak devam edecek.”

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