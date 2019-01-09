‘STEM Fest’te bilimsel gözlemler yaptılar
Kocaeli’nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ikinci ‘STEM Fest’te 38 farklı atölye yer aldı. 3-18 yaş arasındaki bireylerin düşünsel yetkinlikleri ve sorgulama kabiliyetleri ve el becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen atölyeye pek çok çocuk katıldı.
Kocaeli Kültür Merkezi’nde, 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yetkinlikleri, sorgulama kabiliyetleri ve el becerilerini artırmaya yönelik atölye çalışmalarını kapsayan STEM Festivali düzenlendi. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hacettepe STEM & Maker Lab işbirliğiyle bu yıl ikincisi yapılan festivale, 7’den 70’e çok sayıda bilim meraklısı akın etti. ‘Haydi Sen de Üret’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalde; DNA gözlemleri, ebru sanatı, drone yapımı gibi 38 farklı atölye yer aldı. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin katılımına açık olan atölyelerin de bulunduğu festivalde yapılan kimyasal deneyler, boyama etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar katılımcılardan ilgi gördü. 6 bin öğrencisi bulunan okulun, farklı şubelerinde ‘STEM Fest’ etkinlikleri devam edecek.
GEÇEN YILA GÖRE KATILIM ARTTI
Festivalin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Aydın şunları söyledi:
“Kocaeli’nde geçen yıl 3 bin kişinin katıldığı bilim festivalini, bu yıl 5 bin katılımcıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalde işbirliği yaptığımız MEB’e ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu’na, STEM & Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı’ya ve Nesibe Aydın Kocaeli Okulları Kurucumuz Atilla Malçok’a teşekkür ederim. Aydınlık yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın gelişimi için bilimsel çalışmalara katkımız artarak devam edecek.”
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