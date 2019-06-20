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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.06.2019 - 21:17, Son Güncelleme:/

Son dakika... YKS programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2019- YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Terciler 23-29 Temmuz'da alınacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika... YKS programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 23-29 TEMMUZ'DA

Ön bilgi amaçlı '2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu' yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın internet adresinde yayımlanan kılavuza göre, sınav sonuçlarını 18 Temmuz’da öğrenecek adaylar, tercihlerini ise 23-29 Temmuz'da T.C kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar, ön lisans; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise, lisans programlarını seçebilecek. Bu yıl da tercih sırası dikkate alınacak.

KAYITLAR AĞUSTOSTA

Adayların, 24 tercih hakkı var. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak. Bazı programlardaki başarı sırası barajlarıysa şöyle: Hukuk 190 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin ve öğretmenlik 300 bin.

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