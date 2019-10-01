Sınava hazırlık 3-27 bin TL arası

Okulların açılmasıyla birlikte veliler kurs arayışına da girdi. Birçok özel öğretim kursu kayıt almaya devam ederken, velilerden kursların kapanıp kapanmadığıyla ilgili çok soru geliyor. Edinilen bilgiye göre, özel kurslar bu yıl da devam edecek. Haziranda kapatılması kararlaştırılan özel kursların yeni düzenlemeyle bir yıl daha yani Haziran 2020’ye kadar açık kalması planlanıyor. Üniversite ve liselere giriş sınavına hazırlık için kurslar yaz aylarından beri kayıt almayı sürdürüyor. Okulların açılmasıyla eğitim vermeye de başladılar. Peki, özel kursları tercih etmek isteyen velilerin cebinden ne kadar ücret çıkacak?

SEMT SEMT FARKLI FİYATLAR

Dershanelerin kapatılmasıyla birlikte bu kurumlardan bazıları, özel öğretim kurslarına dönüştü. Bu kursların üniversiteye hazırlık maliyeti 5 bin lirayla 26 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar semt semt farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul Bağcılar’da 12’nci sınıf öğrencisinin üniversite sınavına hazırlık ücreti 5 bin 500 lirayken, aynı kurumun Etiler’deki ücreti 25 bine çıkabiliyor. Nişantaşı’nda butik eğitim veren bir özel kursun üniversiteye hazırlık bedeli ise 26 bin TL.

Liselere giriş sınavına hazırlığın maliyeti ise ilçelere göre 3 bin ile 27 bin TL arasında değişiyor. Burada da semt farklılıkları ön plana çıkıyor. Aynı kurumun Bağcılar’daki hazırlık fiyatı 3 bin 600 TL iken, Etiler’deki fiyatı 27 bin liraya kadar çıkabiliyor.

ÖZEL DERS SEÇENEĞİ

Sınava hazırlık için bir başka seçenek de özel dersler. Ancak özel derslerin ücreti diğer seçeneklere göre yüksek. Özellikle de üniversite sınavına hazırlıkta maliyet artıyor. Bir öğrenci tüm derslerden özel ders almak istediğinde ortalama ücreti 50 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Liselere giriş sınavına hazırlık için öğrenci her dersten haftada bir saat özel ders aldığında ise ortalama yıllık maliyet 22 bin liraya çıkabiliyor.

ÜCRETSİZ KURSLAR

Devlet okulları, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavlara hazırlamak, derslerine yardımcı olmak, bilgi eksikliklerini gidermek için kurs açabiliyor. Kurslar, hafta içi ders saatleri dışında ve cumartesi günleri veriliyor. Liselerdeki kurslara, başka liselerde ve açıköğretimde okuyan öğrenciler de başvurabiliyor. Kendi öğretmenleriyle kurs vermeyi düşünen liseler, ihtiyaç olması durumunda dışarıdan da ücretli öğretmen takviyesi yapabiliyor. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri en fazla üç dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8’inci sınıftakiler ise en fazla altı dersten 18 saate kadar kurs alabiliyor. Öğrenci istediği dersi ve öğretmeni internet ortamından başvuru yaparken seçebiliyor. 10 öğrencinin başvurduğu her dersten kurs açılabiliyor. Bir öğrenci kendi okulunda istediği dersten kurs açılmadıysa, yakındaki başka bir okula da gidebiliyor.

‘TÜM DERSLER OLMALI’

Naci Atalay (Özel Eğitim Öğretim Derneği-ÖZDEBİR Başkanı): Kurslar bu eğitim yılı devam edecek. Bu yıldan sonra ne olacak, bitecek mi, tekrar uzatılacak mı henüz belli değil. Bunun bir an önce açıklanmasında yarar var. Önce kursların kapatılacağı söylendi. Üyelerimize, “Kesinlikle kurs olmayacak. Çalışmalarınızı askıya alın, bitirin” diye duyurduk. Birçok üyemiz öğretmen sözleşmelerini feshetti. Kiralık binaları olanlar kira sözleşmelerini bitirdi, binaları geri verdi. Bazı kurslar, “Kapansa da devam ederiz” düşüncesiyle kayıt aldı. Kurallara uyan kurslar mağdur oldu. Kurallara uymayanlar devam etti. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Kurslar tek ders kuralına uymuyor. Matematik kursu olarak çalışan kursta fizik, tarih gibi sınavda sorumlu olunan 10 dersin hepsi veriliyor. Diğer branşlardaki öğretmenler kaçak çalışıyor. Kurslar devam edecekse, ki bana göre etmeli, tek dersten vazgeçilmeli. Tüm öğretmenler, sigortalı çalışmalı. Ülkemiz için ihtiyaç bu kurslar. Yeni bir düzenleme yapılarak tüm derslerden kurs verilmeli diye düşünüyorum.

MEZUN İÇİN HALK EĞİTİM DEVREDE

Halk eğitim merkezlerinde mezunlar için sınava hazırlık kursları ücretsiz sağlanıyor. Lise mezunları, halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine diplomayla başvuruyor ve kurs şifrelerini alıyor. Ders ve öğretmen seçebiliyor. Kaydolanların devam zorunluluğu var. Hafta içi ve hafta sonu olarak iki seçenek bulunuyor.