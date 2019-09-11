Simit geleneğine inceleme başlatıldı
Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yeni başlayan öğrencileri üst sınıfların üzerlerine simit atarak karşılaması sosyal medyada tepki çekmişti. Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatırken, lisenin müdürü Hürriyet’e konuştu.
Kadıköy Anadolu Lisesi’nin simgesinin martı olduğunu belirten Müdür Ali Fuat Güney, “Okulumuz 1955’te kuruldu. Okulun sembolü martı olduğu için 20 yıldır martılara (yeni gelen öğrencilere) simit atma diye uygulama yapılıyor” dedi. Geleneğin yanlış olduğunu öğrencilere ve velilere anlatmaya çalıştıklarını belirten Güney, şöyle konuştu:
“Geçen yılki okul açılış töreninde böyle bir şeyle karşılaşınca konuşmamda bunun doğru olmadığını, geleneği devam ettirmek isteyenlerle vapur turu yaparak, orada martılara simit atabileceğimizi ya da çiçek atabileceğimizi söyledim. Çanakkale’de bir dilim ekmeğe muhtaç bir milletin torunları olarak böyle bir geleneğin doğru olmadığını anlattım. Geleneğe karşı çıktığım gerekçesiyle konuşmam sırasında yuhalandım. Yeni gelen öğrenciler, böyle şeyleri yaşama isteğiyle geliyorlar. Bu sene de yaşanmaması için bunun uygun olmadığını bir yıldır anlatıyoruz.
KEMİKLEKMİŞ İNANÇLARI DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR
Dört, beş gün önce okul aile birliğiyle toplantı yaptık. Yurttaki öğrencilerle toplantı yaptık. Simit atmanın güzel bir davranış olmadığını, kutsala uymadığını söyleyerek ikna etmeye çalıştık. Tüm nöbetçi öğretmen arkadaşları uyararak, beden eğitimi öğretmenlerini görevlendirerek önlemler aldık. Ama maalesef öğrenciler bizi dinlemeyip, atmaya başladı. Açılış programına 1200 öğrencinin yanı sıra 1000’e yakın veli katılıyor. Çantalarında gizli gizli getirdikleri simitleri attılar. Direkt müdahale kötü olacağı için o esnada bir şey yapmadık. Kemiklekmiş inançları değiştirmek çok zor. Bu okulda su savaşı gibi yönetmelikleri zorlayan, ancak kabul görmüş yanlış uygulamalar var. Bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Eksiği olan bir okulu devraldım. Bir yıldır yoğun bir çalışmayla velilerimizi, mezunlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.”
İNCELEME BAŞLATILDI
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında ‘Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama’ adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu ‘etkinlik’le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır” denildi.
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