‘Satranç okul tercihinde etkili oluyor’

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, velilerin çocukları için okul seçerken, satranç sınıfı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Satrancın okullarda ders olarak verilmesini belirten Tulay, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Çorum'da düzenleneceğini anlattı.

40 ÜLKEDEN SPORCU GELECEK

Satrançta ‘Çocuk Olimpiyatı’ olarak adlandırılan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın, dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını belirten Tulay, oyunlarda 40 ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği söyledi. Satranç kültürünün çocuklara yerleşmesi ve satrancın daha da yaygınlaşması için uluslararası organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Tulay, "Bir ağacın kökleri ne kadar güçlü olursa, gövdesi de o kadar kuvvetli olur. İşte bu nedenle satrançta altyapıyı çok önemsiyoruz" dedi.

‘SATRANÇ SINIFLARIMIZIN SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI’

Federasyonun altyapı konusunda çok hassas davrandığını belirten Tulay, şöyle konuştu:

"Bunun için okullarımız her zaman önceliğimiz oldu. Anaokulundan başlayarak üniversite bitimine kadar çocuklarımızın satrançla iç içe bir eğitim alması için mücadele ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar ve Satranç Sınıfları Projesi ile altyapıda önemli başarılara imza attık. Devlet okullarında satranç sınıflarımızın sayısı 24 binin üzerine çıktı. Türkiye genelinde neredeyse her üç devlet okulunun ikisinde satranç sınıfı var. Öğrenci velilerinin okul tercihi yaparken satrancı dikkate almalarının bizi çok sevindirdi. Velilerin çocukları için okul seçimi yaparken ilk sordukları sorular arasında, satranç sınıfı olup olmadığı yer alıyor. Ayrıca bir çocuğun satrançta başarılı olması, milli takım havuzunda yer alması, özel okullarda indirim kolaylığı sağlıyor. Yurtdışında okumak isteyen lisanslı çocuklarımız, satranç sayesinde Saint Louis, Duke gibi üniversitelere kabul ediliyor.

SPORCULARIMIZ TECRÜBE KAZANACAK

Satrançta dünyanın en önemli organizasyonlarından kabul edilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları bu yıl da Türkiye'de düzenlenecek.. Milli takım havuzunda yer alan sporcular olimpiyatlar sayesinde tecrübe kazanacak. Yaş kategorilerinde dünyanın en önemli ve güçlü sporcularıyla mücadele edecek, aynı havayı soluyacaklar. Çocuk Olimpiyatları, Türkiye'nin uluslararası anlamda tanınması için de büyük şans. Organizasyonu kusursuz şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu tarz organizasyonlar, Türkiye'yi dünya kamuoyunda en iyi şekilde temsil edebilmek için birer fırsat. Organizasyonları Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi turizm potansiyeli yüksek büyük şehirlerde yaptığımız için geçmişte zaman zaman eleştirildik. Geçen yıl Çocuk Olimpiyatları'nı Konya'da gerçekleştirdik ve tüm katılımcılar memnun kaldı. TSF olarak satranca olan ilgi ve katılımın tüm Türkiye'de artması için çalışıyoruz. Çorum'da geçmiş yıllarda çok önemli organizasyonlara imza attık. Başarılı geçen organizasyonların ardından bu yıl Çocuk Olimpiyatları'nı Çorum'da düzenlemeye karar verdik. Çorum halkı ve sporla ilgili tüm kuruluşlar, organizasyonu sahiplendi. Muhteşem destek veriyorlar. Medeniyetin başkenti Çorum, hem önemli bir tarihe hem de doğal güzelliklere sahip. Çocuk Olimpiyatları sayesinde Çorum'a turizm açısında da büyük katkılarımızın olacağına eminiz."