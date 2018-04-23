Sanat bizi sobeleyecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Azra OSMAN - Ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi
23.04.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Sanat bizi sobeleyecek

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Sanat bizi sobeleyecek

Bomboş bir kâğıt ve üzerinde “uygarlık” yazan bir nokta düşünün. Bu noktaya nasıl gidersiniz? Tabii ki, ilk olarak nerede olduğunuzu bilerek. Biz insanlar maalesef sistematik bir şekilde o “uygarlık” noktasına en olmayacak yoldan gitmeye çalışıyoruz.

Biz çocukların kafasının, gerçek hayatta anlam ifade etmeyen bilgilerle sınırlandırıldığı hep söyleniyor. Oysa bence biz çocuklar notlarımızla veya kazandığımız liseyle olduğu kadar yaptığımız sanatla da övünmeliyiz; çünkü çocukluğumuz hayatımızın geri kalanında nasıl bir insan olacağımızın temelini oluşturuyor. Unutulmamalı ki, kendimizi zorlayarak ya da başkaları tarafından zorlanılarak gerçek sanata varamayız. Baskı içinde ruhunu dışarı yansıtamayan ve boş bir kafayla hayatını tamamlayan insanlar, doğrusunu söylemek gerekirse aldıkları oksijeni israf ederler. Hem ne demiş bir bilgin: “Sanat uygarlığın imzasıdır.”

RUHUMUZUN TEMEL İHTİYACI
Yozlaşmayı durdurmak istiyorsak, sanatın “sonu olan insanları sonsuzlaştırdığını” fark etmeliyiz. Akıldan çıkmayan çocukluk anıları misali sanat kendini besteyle, resimle, yazıyla ya da bambaşka bir şeyle hatırlatır. Sanat ruhumuzun temel ihtiyacıdır. Sanatla cinsiyete, yaşa veya herhangi bir statüye bağlı olmaksızın mutlaka ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Ve bizler bilim ve sanatı elimizden kaçırırsak önü alınamaz bir yozlaşma sarmalına gireriz.

İSTANBUL’DA SADECE İKİ TANE GÜZEL SANATLAR LİSESİ VAR
Sonuç olarak sanat bize insan olmayı öğretir. Biz çocuklar olarak bilim, sanat ve sporla bu ülkenin gelişmesi için çalışacağız. Farklı ve bilinçli çocuklar olarak ruhumuzu sanatımızla sonraki yüzyıllara aktaracağız. Normalde yazımı burada bitirecektim ki şunu fark ettim: Bu yazıyı epey bir kişi okuyacak. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sizleri sanatla sobelememiz için biz çocukların sanatla uğraşabilecekleri yerlerin sayısını arttırmanız gerekiyor. Koskoca İstanbul’da sadece iki tane Anadolu güzel sanatlar lisesinin olması, sanat yolunda eğitim almak isteyen benim gibi öğrencilerin motivasyonunu düşürüyor. Eğitim sisteminin sanatla ilgilenen öğrencilere kolaylık sağlayacak şekilde organize edilmesi gerekiyor.

BÜYÜKLER BİR ZAMANLAR ÇOCUK OLDUKLARINI HATIRLASIN YETER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bize bu güzel günü armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygı duyuyoruz.

23 Nisan bana göre sadece çocuk olduğumuz değil, geleceğin gökkuşağını oluşturan renkleri temsil ettiğimiz için Atatürk tarafından bizlere armağan edilen bir bayram. Bu gün hakkında en sevdiğim şeylerden biri, ayrım olmadan bir bütün olmamız. Bir de farklı kültürlerin çocuklarını görerek, aslında çevremizde ne kadar renkli uluslar olduğunu görmek. 23 Nisan’da sembolik olarak büyüklerimizin biz çocuklara koltuklarını vermesine gerek yok; yalnızca bir zamanlar çocuk olduklarını ve çocukken onları nelerin mutlu ettiğini hatırlamaları yeterli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

AZRA OSMAN KİMDİR?
Azra Osman 13 yaşında ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi. Tiyatro, dans, edebiyat ve bale ile ilgileniyor. ‘O Gittiğinde’ adlı bir tiyatro oyunu yazdı. ‘Boyalı Gülümseme’  dans tiyatrosunu yazıp yönetti. ‘İksir’ ve ‘Vakit Nakittir’ adında iki kısa filmi bulunuyor. 

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