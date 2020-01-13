Sanal gerçeklik araçları meslek okullarında kullanılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Selçuk, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi kavramlarının basit oyuncaklardan karmaşık bilimsel laboratuvar araçlarına kadar geniş bir alanda kullanılır hale geldiğini anlattı. Dünyanın yeni bir çağa hazırlandığını, bu yeni çağın biyolojik olanın, dijital olanla aynı bedende yer alacağı bir dönem olacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Bu çağda insan beynine yazılım yüklenmesi, damarlarda nanorobotların dolaşması mümkün olabilecek. Bu durum, robotiğin, otomasyonun bütün üretim süreçlerinde ne derece hakim olacağını da bize çağrıştırıyor. Bugünkü ilkokul çocuklarının ileride "Siz bizi neye hazırladınız?" sorusunu kendilerine soracak. Bu nedenle çocukları yeni çağa hazır hale getirme mükellefiyetimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde yapmaya çalıştığımız atılım bir dünya hikayesine eşlik etmekle ilgili. Bakanlık olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde hummalı bir çalışma içindeyiz. Özellikle meslek liselerinde yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönem, artık mazeretleri, şikayetleri bir kenara bırakıp çözümler üzerinde konuşma dönemi. Bu kapsamda, erkek çocukların meslek liselerine yönelmesini engelleyen askerlik sorunuyla ilgili yasanın çıkarıldı, meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelirden Hazine kesintisi yüzde 15'ten yüzde 1'e indirildi, mesleki eğitim merkezlerine devam edenlere lise mezuniyeti hakkı tanıyan mevzuat düzenlendi, ASELSAN bünyesinde savunma sanayileriyle ilgili lise kuruldu, otellerin içine liseler açıldı, 20 yılda ortaya çıkan 50'nin altındaki patent ve faydalı model sadece bu yıl 250'e ulaştırıldı, öğrenciler artık iş garantili okullarla buluşturuldu. Hakemlik lisesi ve elektrikli otomobille ilgili liseler açılacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan alan neyse onun okulu ve teknolojisi bu sistemin içinde. Eğer okullarımızda bu sistem ya da teknolojiler yoksa o zaman fabrikalar, imalathaneler bizim okullarımızdır ve biz oralarda bu işi rahatlıkla yürütebiliriz. Bunun için esnek bir mevzuata ihtiyacımız var. Bunun için pratik bir bakış açısına ihtiyacımız var. TOBB'la beraber bu bakış açısını son derece işlevsel bir şekilde yürütüyoruz, kahve içerken bütün problemlerimizi çözüyoruz. Dolayısıyla 30 yıl beklemeye gerek yok. Çalışmalardaki desteği için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum.

ŞİMDİ KONUŞULAN ŞEYİN KALİTE OLMASI LAZIM

Türkiye'de artık belirli kısıtlamalar aşıldı, fiziksel, dijital ve insan kaynakları altyapısıyla ilgili çok temel sorunlar çözüldü. Şimdi konuştuğumuz şeyin kalite olması lazım. Bu anlamda biz girdi temelli maksimizasyon yaklaşımıyla değil, sürecin ve çıktının konuşulduğu optimizasyon anlayışıyla bakanlığı yönetmeye çalışıyoruz. Bu amaç için ciddi bir yazılımsal altyapı ve makine öğrenmesi üzerine çalışma yürüttük. Milli eğitim politikalarını artık kişisel olmaktan çıkarıp bilimsel metotlarıyla ortaya koymak istiyoruz. Okulların nereye yapılması gibi konularda coğrafi bilgi sistemi karar destek sistemini kullandık. Türkiye'nin bir ilinin, örneğin Şırnak ilinin İdil ilçesinde herhangi iş ve işlemde bir problem varsa bunu dijital bir teftişle mobil olarak izleyebilmemizin alt yapısını kuruyoruz. Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni bu yıl sonu itibarıyla hayata geçireceğiz. Sistemi Türkçe olarak kurduk. TOBB ETÜ'de açılan Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nde kullanılacak sanal gerçeklik araçları; bir şekilde derslerimizde, öğretmenlerimizin eğitiminde, meslek okullarımızda olması bizi heyecanlandırıyor. Bu ortak çalışmaların muhakkak surette içerisinde olacağız ve birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Kurumsal yapılar bazen bürokrasiye sıkışabiliyor. Parlak beyinler, parlak kişiler, parlak zekalar, kurumların da önüne geçip bir şekilde kendi inovasyonlarını ortaya koyup bu toprakların bu coğrafyanın mesuliyeti içinde üzerlerine düşen vazifeyi beklenenden çok daha fazla biçimde yapmaya çalışıyorlar. Bu projeyi de böyle bir proje olarak görüyorum. Bu güzel örnekler, çıtamızı, beklentimizi yükseltiyor ve çocuklarımızın hayallerine hayal katıyor.

ÖĞRETMENLİK SADECE BİR GEÇİM VASITASI DEĞİL

Öğretmenlik, bilim insanlığının, öğrenciliğin sadece geçim vasıtası olarak diploma için yapıldığında bir yere varamaz. Hayalin olmadığı yerde üniversitelerden de hiçbir şeyin çıkma. Diploma artık herkeste var, sizi farklı kılan şey, derste ne yaptığınız değil, ders dışında ne yaptığınız. Dolayasıyla ders dışında ne yaptığınıza dair bir gündem oluşturun. Özgeçmişinizle fazla ilgilenmeyin, kendinize öz gelecek yazın. Dünyanın hangi ülkesinde ne yapabilirseniz, iddianız ne? Bunu muhakkak sorgulayın. Bu sorgu söz konusu olursa ülkeye olan borcunuzu ödemiş olursunuz."

'SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YAZILIMLARI TÜRKÇE OLACAK’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkan Vekili Faik Yavuz da TOBB ETÜ'nün Türk iş dünyasının özgür düşünen, teknoloji ve icat üreten yeni bir nesli kazandırma projesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bir yıllık iş tecrübesiyle mezun oluyor, geliştirdikleri Türkiye'nin ilk yerli dronu'yla tam 1 milyon liralık ön satış yaptı. Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft'la yarışan, Nokia'ya teknoloji ihraç eden firmalarımız var. TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi, dünyada altı farklı mühendislik laboratuvarının bir arada olduğu bir merkez. Türkiye'nin insansız hava araçlarının ilk prototipleri burada yapıldı. Açılışı gerçekleştirilen Ebuliz Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'nin geleceği için önemli rol oynayacak. Geleceğin eğitim programları burada tasarlanacak. Teknolojinin daha verimli kullanımı için artırılmış, sanal ve karma gerçeklik üzerine yazılımlar geliştirilecek. Her yaş grubu ve farklı disiplinlere uygun eğitim içerikleri hazırlanacak ve güvenli deneyim alanları tasarlanacak. Kısa sürede liselerde, mesleki ve teknik eğitim ile önlisans ve lisans programlarında, burada üretilen yazılım ve programlar kullanılacak. Meslek lisesindeki bir öğrenci motorun parçalarının, nasıl çalıştığını, nasıl sökülüp takıldığını gerçek motorun yanındaymış gibi, bu sistemle öğrenebilecek. Medikal, sağlık, ulaşım, üretim, savunma ve uzay teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlarda yerel yazılımlar Türkçe olacak. Böylece dünyada, sanal ve artırılmış gerçeklikle ilgili kendi ana dilinde içerik üreten, 5’inci ülke olacağız" dedi.