'Samsunluyum, ilk defa böyle bir durumla karşılaştım'
22 Temmuz’daki KPSS’ye girmek için Samsun Merkez ilçesi İlkadım’daki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne giden adaylardan bazıları, yanlış okulda oldukları için sınava alınmamıştı. Sınava giremeyen öğrenciler, ÖSYM'den açıklama bekliyor.
Sınava giriş belgelerinin üst kısmındaki Samsun/Merkez ibaresine aldananlar, belgenin adres kısmındaki ‘19 Mayıs’ ibaresini, yetkililerin uyarısıyla öğrenip 43 kilometre uzaktaki asıl sınava girecekleri okula yetişmeye çalışmıştı.
Bu adaylardan Caner Sevinç, “Samsunluyum, ilimi iyi biliyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Mağduruz. ÖSYM’ye itiraz edeceğim ama belgede açık adres de yazdığından sonuç çıkacağını sanmıyorum.ÖSYM açıklama yapmalı” dedi.
Büşra Baş ise, “Aynı isimli iki okul olduğunu anladım ama sınav kağıdında merkez yazdığı için o okul olduğunu tahmin ettim. Açık adres küçük puntolarla yazılıydı. Cİ-MER’e itiraz ettim. Belgede ‘merkez’ yerine ‘19 Mayıs’ yazmalıydı. Emeğimiz boşa gitti” diye konuştu.
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