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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
UMUT ERDEM - ANKARA
11.10.2018 - 01:34, Son Güncelleme:

Rehberlik hedefleri

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Rehberlik hedefleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in okullarda yaşanan şiddet olayları ve bu olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Sınıf rehberlik etkinliklerine değinen Bakan Selçuk, öğrencileri şiddet olaylarına karşı korumak, gelişimlerini desteklemek için hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin kazanım hedeflerini eğitim düzeylerine göre şöyle aktardı:

Anaokulu: Öğrencilere bir olay ya da duruma ilişkin duygularını açıklamalarını, her bireyin özel alanı olduğu bilgisini, zorbalıkla karşılaştığında yapılması gerekenleri, hak ve sorumluluklarının neler olduğunu, kendisini üzen durumları başkasıyla paylaşmanın önemini kazandırmaya yöneliktir.

İlkokul: Öğrencilerin kendi olumlu özelliklerini fark etmeleri ve ifade edebilmeleri, kendilerini tehlike oluşturacak durumlardan korumaları, zorbalıkla karşılaştıklarında kimden yardım alabileceklerini bilmeleri, okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgulayabilmeleri, yapmaktan hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları faaliyetleri ifade edebilmeleri ve dış ortamdan kendilerine gelebilecek zararları önleyebilmeleri hedeflenmektedir.

AKRAN BASKISIYLA BAŞ EDEBİLMEK

Ortaokul: Öğrencilerin bedensel değişimlerini fark etmeleri, gerektiğinde reddetme davranışı göstermeleri, kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alabilecekleri ve akran baskısıyla nasıl baş edilebileceklerini bilmeleri, başkalarıyla girdikleri iletişimi değerlendirebilmeleri ile kitle iletişim araçlarından uygun biçimde yararlanabilmenin önemine ilişkin bilgi ve becerileri kazanabilmelerini amaçlamaktadır.

Lise: Öğrencilerin kurdukları ilişkileri analiz etme ve akran baskısıyla baş edebilme becerileri, kendilerini zararlı alışkanlıklardan korumaları, eğitsel-kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştıklarında yardım alabilecekleri birimlere başvurabilmeleri, toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarından haberdar olmaları ve tedbirler konusunda donanım sahibi olmaları, kişisel değerlerine, inançlarına ve tutumlarına uygun olmayan isteklere iletişim becerilerini kullanarak karşı koymaları amaçlanmaktadır.”

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