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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Özel okulları kurtaracak 4 teminat formülü

Milli Eğitim ve Maliye bakanlıkları, kapanma riski bulunan özel okullarla ilgili mali önlemler içeren yeni bir kanun tasarısı hazırlıyor. Buna göre, özel okul açılabilmesi için ‘4 teminat formülü’ getirilmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin mağduriyeti en aza indirilirken, yıl içerisinde eğitim de aksamadan devam edecek.

Özel okulları kurtaracak 4 teminat formülü
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Hürriyet’in gündeme getirdiği özel okullarda yaşanan sıkıntıya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

Şubatta MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’la yaptığım röportajda açıkladığı ‘özel okul açılışı için teminat zorunluluğu’ uygulamasıyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. MEB ile Maliye Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği kanun taslağı Meclis’ten onaylanırsa, yeni özel okullar, gösterilecek teminata göre açılabilecek. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için MEB’in okulun yönetimini devralması da mümkün. Buna göre, özel okul açacaklardan şu dört teminat formülünden biri istenecek:

1- Öğrenci kontenjanına göre belirlenecek ücret bir yerde toplanacak, zor durumda kullanılacak.
2- Öğrenci ücretinin belli oranında bir miktar teminat olarak gösterilecek.
3- Henüz miktarı belirlenmese de belli oranda nakit para bankalarda bloke edilecek.
4- Okul binası ya da başka bir taşınmaz mülk teminat olacak.

Özel okulları kurtaracak 4 teminat formülü

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR
Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının ortak hazırladığı kanun taslağı, Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM’ye gönderilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ek madde getirildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik için harekete geçecek. Bakanlık ile kurum arasında yapılacak sözleşmede ana unsur olarak öğretmen ve öğrencinin mağdur olmaması üzerinde durulacak.

Özel okulları kurtaracak 4 teminat formülü

DENETİM ARTIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün CNN Türk’te, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar olduğunu açıklamış, yeni yönetmelikle kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek, bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtmişti. Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelikle kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.

ÖZEL OKULCULUĞUN ÖNÜ KAPATILMAMALI
İbrahim Taşel (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı): MEB’in bu yeni tedbirleri oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Ancak 12 bin özel okul olduğu düşünüldüğünde, çeşitli nedenlerle kapanma eşiğine gelen özel kurumların sayısı çok az. MEB’in özel okul açmak isteyenlerin mali durumlarına bakması ve bu konudaki özgeçmişlerini incelemesi gibi tedbirler önemli. Ancak bunların Türkiye’de özel okullaşmanın önünü kapatacak nitelikte de olmaması gerekiyor.

İŞLETME MANTIĞI EĞİTİMİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
Yusuf Tavukçuoğlu (Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı): İşletme mantığı, eğitimin önüne geçmemeli. Yeni yönetmelik bunun için çok yararlı. Eğitim işi yapacak kişilerin eğitimci olması lazım. Ben nasıl bir eczane açamıyorsam, ilgisiz alanda bir kimse de özel okul kuramamalı. Aynı zamanda vatandaşın mağdur olmasını önlemek için maddi teminat istenmesini de doğru buluyorum. Yoksa bazı okullar kapanabiliyor, aile ve çocuklar olumsuz etkileniyor. Yeni yönetmelik gerçek özel okulların daha da belirginleşmesini, diğerlerininse elenmesini sağlayacak. Bu açıdan çok olumlu.

ŞUBATTA HÜRRİYET DUYURMUŞTU
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Hürriyet’e Şubat ayında özetle şu açıklamaları yapmıştı:
“Kurumlar açılıyor, özel öğretim kurumları oranı yüzde 8.3. Bu, önemli ama sürdürebilir ve sağlam olmalı. Birkaç okul kapandı. Kamuoyunda bir endişe var: Kapanmalar devam edecek mi? Kapanan okullardaki öğrenci ve öğretmenler ne olacak? Bir okulun kapanması herhangi bir kurumun kapanması gibi değil. Tek okulun bile kapanması canımızı acıtıyor, tedbir almamız gerekiyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.
Teminatı yeni açılan kurumlardan isteyeceğiz. Amacımız kapanma durumunda olan kurumlardaki süreci kayyum vasıtasıyla tamamlamak. O yıl eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için biz devreye girmiş olacağız. Öğrenciyi korumak istiyoruz, kurum sahipleriyle de görüştük. Sektöre giriş daha kontrollü olacak.

BİNALAR DA TEMİNAT OLABİLİR
Teminat miktarı bankaya nakit bloke para gösterilebilir. Miktar okul türüne ve kontenjana göre değişir. Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak. Teminat olarak gayrimenkul de gösterilebilir. Okul binası kendisine ait de olabilir, başka bir binayı da teminat gösterebilir. Mevzuat düzenlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir kurumun zora girmesini istemeyiz. Veli ve çocuklarımızın mağdur edilmemesi için bu önlemi almak zorundayız. Yönetmelik üzerinde çalışmalar yapılıyor.

OKULLAR GÖZETİMDE
Her türlü sıkıntı ve mağduriyete yönelik tedbir almak bizim görevimiz. Özel öğretim kurumları da bizim. Zincir bir kurumun şubesinde sıkıntı yaşanırsa öğrenciye diğer şubeler sahip çıkıyor. Tek okulsa velinin talebiyle diğer özel okullarla görüşerek öğrencinin mağdur olmadan kaydını oraya alıyoruz. Kurumsal bir dayanışma oluyor. Veli isterse resmi okula da çocuğu geçiriyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz takipçi. Ücret iadesi için hukuksal sürecin takibindeyiz.”

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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