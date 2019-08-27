Özel okulları kurtaracak 4 teminat formülü

Hürriyet’in gündeme getirdiği özel okullarda yaşanan sıkıntıya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

Şubatta MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’la yaptığım röportajda açıkladığı ‘özel okul açılışı için teminat zorunluluğu’ uygulamasıyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. MEB ile Maliye Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği kanun taslağı Meclis’ten onaylanırsa, yeni özel okullar, gösterilecek teminata göre açılabilecek. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için MEB’in okulun yönetimini devralması da mümkün. Buna göre, özel okul açacaklardan şu dört teminat formülünden biri istenecek:

1- Öğrenci kontenjanına göre belirlenecek ücret bir yerde toplanacak, zor durumda kullanılacak.

2- Öğrenci ücretinin belli oranında bir miktar teminat olarak gösterilecek.

3- Henüz miktarı belirlenmese de belli oranda nakit para bankalarda bloke edilecek.

4- Okul binası ya da başka bir taşınmaz mülk teminat olacak.

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının ortak hazırladığı kanun taslağı, Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM’ye gönderilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ek madde getirildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik için harekete geçecek. Bakanlık ile kurum arasında yapılacak sözleşmede ana unsur olarak öğretmen ve öğrencinin mağdur olmaması üzerinde durulacak.

DENETİM ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün CNN Türk’te, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar olduğunu açıklamış, yeni yönetmelikle kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek, bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtmişti. Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelikle kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.

ÖZEL OKULCULUĞUN ÖNÜ KAPATILMAMALI

İbrahim Taşel (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı): MEB’in bu yeni tedbirleri oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Ancak 12 bin özel okul olduğu düşünüldüğünde, çeşitli nedenlerle kapanma eşiğine gelen özel kurumların sayısı çok az. MEB’in özel okul açmak isteyenlerin mali durumlarına bakması ve bu konudaki özgeçmişlerini incelemesi gibi tedbirler önemli. Ancak bunların Türkiye’de özel okullaşmanın önünü kapatacak nitelikte de olmaması gerekiyor.

İŞLETME MANTIĞI EĞİTİMİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Yusuf Tavukçuoğlu (Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı): İşletme mantığı, eğitimin önüne geçmemeli. Yeni yönetmelik bunun için çok yararlı. Eğitim işi yapacak kişilerin eğitimci olması lazım. Ben nasıl bir eczane açamıyorsam, ilgisiz alanda bir kimse de özel okul kuramamalı. Aynı zamanda vatandaşın mağdur olmasını önlemek için maddi teminat istenmesini de doğru buluyorum. Yoksa bazı okullar kapanabiliyor, aile ve çocuklar olumsuz etkileniyor. Yeni yönetmelik gerçek özel okulların daha da belirginleşmesini, diğerlerininse elenmesini sağlayacak. Bu açıdan çok olumlu.

ŞUBATTA HÜRRİYET DUYURMUŞTU

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Hürriyet’e Şubat ayında özetle şu açıklamaları yapmıştı:

“Kurumlar açılıyor, özel öğretim kurumları oranı yüzde 8.3. Bu, önemli ama sürdürebilir ve sağlam olmalı. Birkaç okul kapandı. Kamuoyunda bir endişe var: Kapanmalar devam edecek mi? Kapanan okullardaki öğrenci ve öğretmenler ne olacak? Bir okulun kapanması herhangi bir kurumun kapanması gibi değil. Tek okulun bile kapanması canımızı acıtıyor, tedbir almamız gerekiyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.

Teminatı yeni açılan kurumlardan isteyeceğiz. Amacımız kapanma durumunda olan kurumlardaki süreci kayyum vasıtasıyla tamamlamak. O yıl eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için biz devreye girmiş olacağız. Öğrenciyi korumak istiyoruz, kurum sahipleriyle de görüştük. Sektöre giriş daha kontrollü olacak.

BİNALAR DA TEMİNAT OLABİLİR

Teminat miktarı bankaya nakit bloke para gösterilebilir. Miktar okul türüne ve kontenjana göre değişir. Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak. Teminat olarak gayrimenkul de gösterilebilir. Okul binası kendisine ait de olabilir, başka bir binayı da teminat gösterebilir. Mevzuat düzenlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir kurumun zora girmesini istemeyiz. Veli ve çocuklarımızın mağdur edilmemesi için bu önlemi almak zorundayız. Yönetmelik üzerinde çalışmalar yapılıyor.

OKULLAR GÖZETİMDE

Her türlü sıkıntı ve mağduriyete yönelik tedbir almak bizim görevimiz. Özel öğretim kurumları da bizim. Zincir bir kurumun şubesinde sıkıntı yaşanırsa öğrenciye diğer şubeler sahip çıkıyor. Tek okulsa velinin talebiyle diğer özel okullarla görüşerek öğrencinin mağdur olmadan kaydını oraya alıyoruz. Kurumsal bir dayanışma oluyor. Veli isterse resmi okula da çocuğu geçiriyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz takipçi. Ücret iadesi için hukuksal sürecin takibindeyiz.”