Özel okullarda ön kayıt başladı
Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci kabul edecek olan 74 özel okul ön kayıt almaya başladı. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin açıkladığı takvime göre birinci ön kayıt dönemi 1 Temmuz’a kadar devam edecek. Kayıtlar 1 Temmuz saat 17.00 itibariyle tamamlanacak ve ön kayıt listeleri saat 20.00’de ilan edilecek. Birinci asil liste kesin kayıt dönemi 2 Temmuz’da saat 09.00-17.00 arasında olacak. Birinci yedek liste kesin kayıt dönemi 3 Temmuz’da saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek.
İkinci ön kayıt dönemi 4 Temmuz’da saat 09.00-17.00 arasında yapılacak. Sonuçlar saat 20.00’de ilan edilecek. İkinci kesin kayıt döneminde 5 Temmuz’da saat 09.00-15.00 arasında asil liste kesin kayıtları yapılacak. 15.00’ten sonra ise yedek liste kesin kayıtları olacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. Üçüncü ön kayıt dönemi 8 Temmuz’da olacak. Saat 09.00-17.00 arası önkayıtlar tamamlanacak ve ön kayıt listesi saat 20.00 itibariyle ilan edilecek. Kesin kayıt dönemi 9 Temmuz’da olacak. Saat 09.00-15.00 arası asil liste kesin kaydı, 15.00’ten sonra ise yedek liste kesin kaydı yapılacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. 10-11-12 Temmuz’da da serbest kayıt dönemleri olacak.
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