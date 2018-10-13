Özel eğitim ve uygulama okulu açılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖzel eğitim ve uygulama okulu açılıyor
GeriEğitim Özel eğitim ve uygulama okulu açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
13.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Özel eğitim ve uygulama okulu açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özel eğitim ve uygulama okulu açılıyor

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve liseyi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip özel eğitim ve uygulama okulu açılışa hazır. Okulda öğrenciler hem açık havada hem bina içinde ders yapabilecek.

Kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, öğrencilere kapısını açmaya hazırlanıyor. Limak Vakfı tarafından yaptırılan okulda öğrenciler hem içeride hem de bina dışında ders yapabilecek. Okul, iş insanı Nihat Özdemir’in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eşi Gülseren Özdemir’in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek okul, ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olacak.

PROJE BİTMEDEN YURTDIŞINDA ÖDÜLLER KAZANDI
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla özel olarak ilgilendiğini belirterek, “Yoğun çalışmalar sonrasında açılışa hazır hale getirdik. Bu arazi 3 bin 100 metrekare ama biz 5 bin metrekare kullanım alanlı okul yaptık. İlk, orta ve liseyi kapsıyor. İlk defa bu büyüklükte özel eğitim okulu Türkiye’de yapıldı. Zaten projemiz daha bitmeden yurtdışında ödüller kazandı. Aynı zamanda öğretmenlerin de eğitimini üstlenmek istedik. Dolayısıyla her sınıfa birer gözlem odası yaptık. Engelli öğrencilerimize hitap edecek bir okul oldu” dedi.

'İLHAM VEREN BİR OKUL OLDU'
Okulun özellikleriyle ilham vereceğini belirten Özdemir, şunları söyledi:
“Biz bu projeye başlarken özel bir okul dizaynı olmasını hedefledik. Ben inşaat mühendisiyim dolayısıyla bu projeye başlarken dedik ki, öyle bir proje yapalım ki hayırsever vatandaşlarımız da bu projeden ilham alsın. Bu projelerdeki tüm detaylar engelli çocuklarımız için dizayn edildi. Tüm sınıfların büyüklükleri de ona göre ayarlandı. İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren, örnek bir insandı.”

Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulda, öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması. Ayrıca bu alanda öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları için okul bünyesinde 22 gözlem odası, gerekli tertibat ve altyapı bulunuyor. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı. 270 öğrenci kapasiteli okulda, kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfı var.

AÇIK HAVADA DERS ÇALIŞMA ORTAMI DA YARATILDI
Okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, iki sedye alabilecek ebatta asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de mevcut.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YÖKAK üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarını değerlendirecek

Sınav koordinatörleri yeniden görevlendirilebilecek

2023 Eğitim Vizyonu 23 Ekim'de açıklanacak

Üniversitelere 33 milyar lira ödenek... En çok bütçeyi hangi üniversite aldı?