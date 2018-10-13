Özel eğitim ve uygulama okulu açılıyor

Kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, öğrencilere kapısını açmaya hazırlanıyor. Limak Vakfı tarafından yaptırılan okulda öğrenciler hem içeride hem de bina dışında ders yapabilecek. Okul, iş insanı Nihat Özdemir’in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eşi Gülseren Özdemir’in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek okul, ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olacak.

PROJE BİTMEDEN YURTDIŞINDA ÖDÜLLER KAZANDI

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla özel olarak ilgilendiğini belirterek, “Yoğun çalışmalar sonrasında açılışa hazır hale getirdik. Bu arazi 3 bin 100 metrekare ama biz 5 bin metrekare kullanım alanlı okul yaptık. İlk, orta ve liseyi kapsıyor. İlk defa bu büyüklükte özel eğitim okulu Türkiye’de yapıldı. Zaten projemiz daha bitmeden yurtdışında ödüller kazandı. Aynı zamanda öğretmenlerin de eğitimini üstlenmek istedik. Dolayısıyla her sınıfa birer gözlem odası yaptık. Engelli öğrencilerimize hitap edecek bir okul oldu” dedi.

'İLHAM VEREN BİR OKUL OLDU'

Okulun özellikleriyle ilham vereceğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Biz bu projeye başlarken özel bir okul dizaynı olmasını hedefledik. Ben inşaat mühendisiyim dolayısıyla bu projeye başlarken dedik ki, öyle bir proje yapalım ki hayırsever vatandaşlarımız da bu projeden ilham alsın. Bu projelerdeki tüm detaylar engelli çocuklarımız için dizayn edildi. Tüm sınıfların büyüklükleri de ona göre ayarlandı. İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren, örnek bir insandı.”

Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulda, öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması. Ayrıca bu alanda öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları için okul bünyesinde 22 gözlem odası, gerekli tertibat ve altyapı bulunuyor. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı. 270 öğrenci kapasiteli okulda, kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfı var.

AÇIK HAVADA DERS ÇALIŞMA ORTAMI DA YARATILDI

Okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, iki sedye alabilecek ebatta asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de mevcut.