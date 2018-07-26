ÖSYM’den çarpıcı rapor... Öğretmenlik alan sınavında en başarılı üniversiteler hangileri?

ÖSYM, 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı. Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.

2017 ÖABT’ye 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT’ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi. Sınava katılanların yüzde 69’u kadın, yüzde 31’i erkek adaylardan oluştu.

Rapora göre her bölüm için adaylara 50’şer soru yöneltildi ancak Türkçe öğretmenliği testinde iki soru iptal edildiği için bu testin ortalaması 48 soru üzerinden hesaplandı. Buna göre testlerde en düşük başarı 11.82 ortalamayla fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliğinde, en yüksek ortalama ise 34.88 ile psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenliğinde gerçekleşti.

Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, biyoloji, İngilizce ile sınıf öğretmenliği alan testlerinde hesaplanan ortalama değerleri 21 ile 25 arasında değişiyor. Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, psikolojik danışma ve rehberlik ile okul öncesi öğretmenlikleri alan testlerinin ortalama değerleri ise, 25’in üzerinde.

KADIN ADAYLAR DAHA FAZLA

2017 ÖABT’ye en yüksek katılım yüzde 14.33 ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde, en düşük katılım ise yüzde 2.21 ile fizik öğretmenliğinde gerçekleşti. Adayların cinsiyet dağılımı incelendiğinde coğrafya öğretmenliği alan testi dışındaki tüm testlerde kadınların katılım oranı daha yüksek. İlköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, Türk dili ve edebiyatı, kimya, biyoloji ve İngilizce öğretmenlikleri için alan testlerinde yüzde 70’in üzerinde olan kadın aday oranı okul öncesi öğretmenliğinde yüzde 93.3’e ulaşıyor.

EN ÇOK KATILIM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİNDEN

Fakültelere göre adayların dağılımı öğretmenlik alanlarına göre önemli değişiklikler gösteriyor. Fizik, kimya, matematik öğretmenlikleri alan testlerine mühendislik fakültelerinden katılım oranı yüzde 0.1 ile 3.7 arasında değişiyor. Eğitim fakültesi ile fen edebiyat fakültesinden ÖABT’ye katılan aday oranları incelendiğindeyse Türk dili ve edebiyatı, tarih, matematik, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri testlerine katılan adayların çoğunun fen edebiyat fakültesi mezunu olduğu dikkat çekiyor. İngilizce, okul öncesi ile psikolojik danışma ve rehberlik alanlarına ise daha çok eğitim fakülteleri mezunları katıldı.

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

2017 KPSS ÖABT’nin detaylı analizine yer verilen raporda bulunan tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.

Buna göre, mezunlarından en az 50’sinin sınava girdiği üniversitelerin değerlendirmeye alındığı raporda KPSSP121 puan ortalamalarına göre başarılı ilk 10 üniversite şöyle:



Biyoloji öğretmenliği: Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.



Fizik öğretmenliği: Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi.



İlköğretim matematik öğretmenliği: Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.



İngilizce öğretmenliği: Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.



Coğrafya öğretmenliği: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi.



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: Aksaray Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.



Fen ve teknoloji/fen bilimleri öğretmenliği: İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.



Kimya öğretmenliği: Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ege Üniversitesi.



Matematik öğretmenliği: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi.



Okul öncesi öğretmenliği: Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi.



Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenliği: Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi.



Sınıf öğretmenliği: Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi.



Sosyal bilgiler öğretmenliği: İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi.

Tarih öğretmenliği: Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.



Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği: Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi.



Türkçe öğretmenliği: Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.