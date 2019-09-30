ÖSYM tarih verdi: ALES/2 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 141 bin 828 adayın başvurduğu 2019-ALES/2, 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Sınav telaşını geride bırakan adaylar şimdi heyecanla ALES/2 sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2019-ALES/2) sona ermesi ardından sonuç araştırmaları başladı. 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.
Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
ÖSYM'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle