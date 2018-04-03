ÖSYM, bu yıl 18 e-Sınav yapacak

ÖSYM, dünyadaki benzer ölçme değerlendirme merkezleri gibi teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak sınav hizmetlerinin çeşitliliğini arttırmaya çalışıyor. 2 milyonu aşkın adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dışında, anlaşılan önümüzdeki günlerde e-Sınav sayısı fazlalaşacak. Bu yıl 18 elektronik sınav yapacak olan ÖSYM’nin Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile konuştuk:

- Dünyada bizdeki kadar çok ‘e-Sınav’ın yapıldığı başka örnekler var mı?

Uluslararası ölçme değerlendirme merkezleri, birçok sınavını elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Örneğin, ETS (Educational Testing Services) tarafından GRE, TOEFL, SAT ve TOEIC sınavları dünyanın farklı ülkelerinde elektronik ortamda yapılıyor.

E-ALES GELİYOR

- Şu anda hangi sınavlar elektronik ortamda yapılıyor?

2018’e kadar e-Sınav merkezlerimizde sadece İngilizce Yabancı Dil Sınavı (YDS) yapıyorduk. 2018’den itibaren 10 İngilizce, iki Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinden de e-Sınav hizmeti sunacağız. YÖK, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) elektronik ortamda yapılabilmesine izin verdi. Böylece 2018’de ilk kez e-ALES’i gerçekleştireceğiz ve iki e-Sınav yapacağız. Kimi kurumların bizden talep ettikleri bazı sınavları da bu yıl e-Sınav merkezlerimizde düzenleyeceğiz. Birer Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) ile Sayıştay’a bir sınav yapacağız. ÖSYM tarafından yerleştirme olmayan bazı sınavları da elektronik ortamda yapabilmemiz mümkün. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

- ÖSYM’nin Ankara’daki Esenboğa Sınav Merkezi’ni çok önemsiyorsunuz. Nedir bu merkezin özelliği?

Bu merkezde aynı anda 5 bin adaya sınav hizmeti sunabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla dünyada tek bir merkezde bu kapasitede hizmet veren başka bir e-Sınav merkezi yok. Yeni politikamız tek merkezde çok büyük kapasitede e-Sınav yapmaktan ziyade dünyadaki uygulama örneklerindeki yaklaşıma benzer şekilde, ülkemizin farklı bölgelerinde e-Sınav merkezi sayımızı arttırmak. Şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere üç ilimizde e-Sınav merkezlerimiz var. Bu üç merkezimizde aynı anda 5 bin 500 adaya eş zamanlı sınav düzenleyebiliyoruz. Önceliğimiz üniversitelerimizin kampuslarında e-Sınav merkezleri açabilmek. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz her bölgede en az bir e-Sınav merkezini hizmete alabilmek. Böylece elektronik sınavlara adayların konum olarak erişebilirliği de kolaylaşacak. Diğer taraftan kapasite kısıtı nedeniyle talebi karşılayamadığımız bazı sınavları da bu durumda elektronik ortamda yapabilir duruma gelebiliriz.

SINAV BASKISI KALKIYOR

- Elektronik sınav için güçlü bir altyapı ve kaynağınız var mı?

ÖSYM tüm yatırımlarını kendi kaynaklarıyla yapıyor. Yatırımlarını da buna göre planlıyor. Kaynak yetersiz olduğunda zaten yeni yatırım yapılamaz. Bu nedenle şu an için bir sorun yok.

- Elektronik sınavlar daha mı az masraflı?

En büyük avantajı, sınavların sıklıkla yapılabilmesine imkân vermesi ve aynı gün sınav sonucunun açıklanması. Başarısız olan veya bir şekilde sınavı kaçıran bir adayın tekrar sınava girmesi için beklediği süreyi kısaltıyor. Adaylar açısından iki yılda bir kez yapılan bir sınavla, her ay tekrarlanabilen bir sınavın etkisini bir karşılaştırın. Dolayısıyla sınavların adaylar üzerindeki baskısını en alt seviyeye düşürüyor. Kısa sürede telafisi mümkün oluyor. Böylece sınav gerçek değerine dönüyor. Elbette basılı materyal kullanılmadığı için sınav maliyeti açısından da avantajlı.