Ortada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOrtada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı
GeriEğitim Ortada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
24.04.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Ortada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Akarcan Çakır, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabının yazarı Robert Maynard Pirsig’i ölümünün birinci yılında anmak için sınıf tasarladı. Oturakların ağaç kütüklerinden olduğu, ortasında motosikletin, duvarlarında kitapla ilgili yazıların, kitap okumak için koltukların bulunduğu sınıfta Pirsig ve kitabına atfen de bir köşe bulunuyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Akarcan Çakır, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabının yazarı Robert Maynard Pirsig’i ölümünün birinci yılında anmak için oturakları ağaç kütüklerinden olan, ortasında motosiklet, duvarlarında kitapla ilgili yazılar bulunan bir özel sınıf oluşturdu.
Gökçeçakmak Ortaokulu’nda görev yapan Çakır, ABD’li felsefeci Pirsig’in, ülkesinin bir ucundan diğerine bir adamın iki arkadaşı ve oğluyla yaptığı 17 günlük motosiklet yolculuğunu anlattığı, nitelik kavramı üzerine fikirler yürüttüğü kitabından yola çıkarak sınıf tasarladı. Oturakların ağaç kütüklerinden olduğu, ortasında motosikletin, özel zeminin, duvarlarında kitapla ilgili yazıların, kütüphanesinin, kitap okumak için koltukların bulunduğu sınıfta Robert M. Pirsig ve kitabına atfen de bir köşe bulunuyor.
İlçeye yirmi kilometre uzaklıktaki bir köy okulundaki bu sınıf, diğer bilişim ve teknoloji sınıflarına göre farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Çakır, Robert M. Pirsig’in Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabından esinlenerek okulda bir sınıfı bu şekilde dizayn ederek, dünyada bir okula ilk kez “kitaptan sınıf kazandırmak” istediklerini belirtti.
KİTAP OKUMA SEVGİSİNİ KAZANDIRMAK İSTEDİK
Çocukların kitapta mürekkep ve kağıt gördüklerini, arkasındaki dünyayı göremediklerini ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:
“24 Nisan 2018 Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabı yazarı Robert M. Pirsig’in ölümünün birinci yıl dönümü. Anısına okulumuzda bir kitap projesi başlattık. Sınıfımızı kitaba çevirdik. Adına da ‘Sınıfımı Anlatsam Kitap Olur’ dedik. Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabında ne varsa buraya koyduk. Neden yaptık derseniz, çocukların kitap okuma sevgisi kazanmalarını istedik. Çocuklar, kitaba baktıkları zaman sadece mürekkep ve kağıt görüyorlar. Onun arkasındaki dünyayı göremiyorlar, oraya gidemiyorlar. Çünkü hayal güçleri gelişmemiş. Onlar hayal edemiyorlarsa, ben de o dünyadan bir şeyler alıp buraya getirdim.”
Sınıfı dizayn etmelerinin 10 bin liraya mal olduğunu aktaran Çakır, “İki aylık bir süreç sonunda sınıfı dizayn ettik. Mezun olduğum Atakum Endüstri Meslek Lisesi’ndeki öğretmenlerim hala o okulda görev yapıyorlar. Onlar bana 20 bilgisayar verdiler ama ekran veremediler. Her şeye bu şekilde başladık. Sınıfı bu hale getirmemiz yaklaşık 10 bin liraya mal oldu. Bir yeri yapınca diğer yer eksik kalınca olmuyor. Bizler de elimizden geldiğince bu eksikleri tamamlamaya çalıştık. Okul müdürümüz ve köylülerimiz bu projede çok destek oldular” diye konuştu.
Öğrenciler de sınıflarını çok sevdiklerini, bilişim ve teknoloji sınıfında ders işlemekten çok keyif aldıklarını ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ortada bir motosiklet, ağaçtan oturaklar… Bu sınıf bir kitaptan çıktı

Minikler kendi oyuncaklarını yapıyor

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarını besliyorlar

Geleceğin mucitleri bir araya gelecek