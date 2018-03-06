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    ÖRAV eğitimcilerinden Oxford jüriliği

    Hürriyet Eğitim
    06.03.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), dünyanın en büyük ve köklü üniversite yayınlarından ‘Oxford University Press’in bu yıl sekizincisini düzenlediği ‘Oxford Big Read’ yarışmasında jüri olarak görev aldı.

    Bu yıl 5 bin 519 öğrencinin katıldığı ‘Oxford Big Read Yarışması’nda, ÖRAV’ın kısmi zamanlı eğitimcilerinden oluşan 10 kişilik jüri görev aldı. Katılımın çok yüksek olduğu ve yoğun tempoda geçen değerlendirme sürecinde, her bir ÖRAV jürisi ortalama 500 öğrencinin projesini inceledi.

    OKU, DÜŞÜN VE TASARLA
    Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar tüm öğrencilerin katılımına açık olan ve kitap okumayı sevdirmeyi hedefleyen Oxford Big Read Yarışması, ‘oku, düşün ve tasarla’ olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Yarışma öğrencilerin, İngilizce derslerinde öğrendiklerini ifade edebilecekleri farklı alanlar yaratmasını, dil öğrenme coşkusunu ve sevgisini ifade etmelerine fırsat vermesini, yaratıcılık potansiyellerini kullanarak kendilerini okul dışındaki sosyal ortamlarda ifade etmelerine ortam yaratmasını amaçlıyor. 

    ÖDÜL OXFORD YAYINI KİTAPLARI
    2 Mart’ta sonuçların açıklandığı yarışmada dereceye giren öğrencilere Oxford yayınlarından kitapların yanı sıra çeşitli hediyeler ve kazanan sertifikası verildi. Kazanan öğrencilerin öğretmenleri de online dil kursu ve mesleki gelişim paketi gibi çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Yarışmada jüri olarak görev alan ÖRAV eğitimcileri ise Oxford University Press’in eğitimlerinden ve ilgili kaynaklarından yararlanabilecek.

    Etiketler: ÖRAV , Eğitim , ÖĞRENCİ , Yarışma , Oxford Üniversitesi
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