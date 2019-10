Okulöncesi eğitimde sınıfta kaldık Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin her yıl yayımladığı ‘Eğitime Bir Bakış 2019’ raporunu değerlendirdi. Çalışmada TEDMEM uzmanları, 2018’de 25-34 yaş arası her 100 kişiden 43’ünün lise mezunu olmadığına dikkat çekti. Bunun, OECD ortalamasının (yüzde 15) yaklaşık üç katı olduğu açıklanırken, ortaöğretim düzeyine erişememiş genç yetişkin nüfusun fazla olmasının temel okuryazarlık becerileri konusundaki risklere işaret ettiği vurgulandı. OECD ortalamasında üç yaş altındaki her üç çocuktan birinin erken çocukluk ve bakım hizmetlerinden faydalandığını, Türkiye’de ise bu oranın her 1000 çocuktan yalnızca üçüne denk geldiğini belirten uzmanlar, okulöncesi ve öğretmen eğitimi konusunda da önlemler alınması gerektiğini söyledi.