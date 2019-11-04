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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.11.2019 - 13:11, Son Güncelleme:/

Okulların sıra ve masaları öğrencilerden

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler böylece hem para kazanıyor hem de öğreniyor.

Okulların sıra ve masaları öğrencilerden
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Malatya'daki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor. Lisenin mobilya ve iç mekan tasarım ile metal bölümünde okuyan öğrenciler, meslek öğrenirken hem para kazanıyor hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor.

İlde bulunan ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılayan öğrenciler, metal aksamından mobilya aksamına kadar her parçayı tek tek okulun atölyesinde kendi imkânlarıyla üretiyor. Çiziminden montajına kadar her aşaması öğrencilerin ellerinde şekillenen sıra ve masalar, çeşitli test çalışmalarının ardından kent genelindeki okullara gönderiliyor.

‘700 BİN LİRA CİRO ELDE ETMEYİ PLANLIYORUZ’
Okul müdürü Suat Kılıç, toplam 738 öğrencinin bulunduğu okulun atölyesinde üretilen sıra ve masalarla eğitim sürecine katkı sağladıklarını söyledi. Öğretmen kürsüsünden dolabına kadar birçok alanda üretim yaptıklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:
"Şu an 2 bin siparişimiz var. 750'si üretim aşamasında, 400'ünü ise tamamladık. Bir sıradan ortalama 350 lira elde ediyoruz. Yıl sonuna kadar sıraları tamamladığımızda liselerden gelen siparişlerle yaklaşık 700 bin lira ciro elde etmeyi planlıyoruz. Öğrenciye katkısı ise 50-60 bin lira civarında. Toplam cironun yüzde 10'u öğrencilere katkı sağlıyor. Öğrenciler eğitimlere katılarak mesleki gelişimlerini tamamladı ve kendilerini iyi bir şekilde geliştirdi. Malatya'nın bütün okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede üretim yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz hem üretime katılıyor hem meslekte gelişimleri tamamlanıyor. Aynı zamanda üretime katılan öğrencilerimiz üretime katıldıkları miktarlarla parça başı sistemine dahil olarak üretime ne kadar katkı sağlamışsa işçiliklerinin en az yüzde 30'u kadar bir katkı alıyor. Bir ay boyunca çalışan öğrencilerimizin gelirleri asgari ücret miktarlarına yaklaşıyor. İnsan kendi imal ettiği ürünleri daha çok sahipleniyor. Bunu başka yerde gördüğü zaman bunları ben ürettim diyebiliyor. Bu duygular öğrencide gurur vesilesi olabiliyor. Sahiplenme duygusunu arttırıyor."

‘OTURDUĞUMUZ SIRALARI KENDİMİZ YAPIYORUZ’
Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Aliye Yıldız, öğrenmeye teorik olarak başladıklarını daha sonra da üretime geçtiklerini söyledi. Üretimi öğretmenlerin desteğiyle yaptıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:
"Oturduğumuz sıraları kendimiz yapıyoruz. Çizilen parçaları makinelerde düzeltiyoruz. İlk olarak zımparalıyor, sonra makinelere veriyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımızla hep beraber üretim yapıyoruz. Gurur verici bir şey çünkü kendi sıramızı kendimiz yapıyoruz. Makineleri kullanabiliyoruz. Sıralar bittikten sonra bize belli miktarda para ödeniyor. O paralarla da kendimize bir şeyler alıyoruz. Bizim için iyi oluyor. Şu an mobilya yapıyoruz. Lise bittikten sonra kendi iş yerimizi açıp kendi mobilyalarımızı yapacağız. Bir iş yeri kurmak istiyorum ya da mimar olmak istiyorum. Orada kendi işimizi yapacağız. Okul bittikten sonra üniversite sınavına gireceğim. Kazanamasam da elimde altın bir bilezik var. Üniversite kazanamazsam, kendi iş yerimi açacağım."

‘YAPTIKÇA ELİMİZ ALIŞIYOR’
Metal teknolojisi bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Zeynal Şeker de yaptıkları masa ve sıralarla ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Okurken meslek öğrenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Şeker, "Burada meslek öğreniyoruz. Okul ihtiyaçlarımız için bir gelir elde ediyoruz. Yaptıkça elimiz alışıyor ve daha çok üretim yapmak istiyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Elde ettiğimiz gelirlerle de ayakkabı, elbise, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarımızı alıyoruz. İyi ki bu bölüme geldim diyorum" dedi.

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