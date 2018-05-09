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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.05.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen

Anadolu liselerinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, öğretmenler motivasyon ve okul başarısında önemli bir yere sahip. Tercihlerine, girişimlerine anlayış gösterildiğinde öğrenciler, okulu daha çok seviyor ve zevkli buluyor. İyi öğrenme ortamı ve rehberlik imkânı sunulup, söz hakkı verildiğinde sıradan ödevler yerine zor olana ilgi duyuyorlar.

Ankara’da 34 Anadolu lisesinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırma, öğretmenin, çocukların başarısı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu sonuç, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Sayıl, Yrd. Doç. Dr. Athanasios Mouratidis ve Bilkent’ten araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Aikaterini Michou’nun, TÜBİTAK destekli ve 3 yıl sürmesi öngörülen çalışmasının tamamlanan ilk bölümünden. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları değerlendirdiklerinde, okul başarısının en önemli belirleyicisinin okulda yapılanları keyifli ve önemli bulmak olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmaya göre eğer öğretmenler, öğrencilerini gerçekten önemsiyor, onların okula hevesle gelmelerini, gelecekte başarılı ve mutlu olduklarını görmek istiyorlarsa öğrencilerine tutarlı, destekleyici ve iyi yapılandırılmış bir sınıf ortamı yaratmalılar” diye öneriyor. Sınıf içindeki öğretmen davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerini ele alan, ‘Farklı Kaynaklar, Farklı Yörüngeler Üniversiteye Giriş Başarısında Ergene, Aileye ve Sınıf Ortamına Ait Özelliklerin Boylamsal Olarak İncelenmesi’ başlıklı araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

YAPICI GERİBİLDİRİM ÖNEMLİ
- Öğretmenler, öğrencilerin motivasyonu ve okul başarısında önemli bir rol oynuyor.

- Dönem boyunca öğretmenlerinin, ihtiyaçlarına, tercihlerine ve girişimlerine daha fazla anlayış ve ilgi gösterdiğini anlatan öğrenciler, okulu daha fazla seviyor, önemsiyor ve okulda yapılanları daha zevkli buluyor.

- İlgili ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dinleyen öğretmenler sınıf içi davranışlar ve ödevler konusundaki beklentilerini çocuklara daha açık ve net aktarabiliyor. İyi gerekçelendirilmiş kurallar koyuyor ve öğrencilerine verdikleri desteği tutarlı olarak sürdürebiliyor.

- Ayrıca öğretmenler, kuralları ve beklentileri açık ve anlaşılabilir anlattığında, onların düzeylerine uygun bir rehberlik ve yapıcı geribildirim yaptığında, üstesinden gelinebilecek ödevler isteğinde, görüşlerini ifade etmeleri için söz hakkı verdiğinde, kendi kendilerine başlattıkları bir girişimi desteklediklerinde, dinlemeye istekli olduğunda öğrenciler, sıradan ödevlerden daha çok zor olana ilgi gösteriyorlar. Ödev yapmayı daha az erteliyorlar.

 

 

 

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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