‘Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı’ başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyünde düzenlenen çalıştayda, okul öncesi eğitimin özellikle son 15-16 yılda en önemli eğitim politikaları arasında yer aldığını söyledi. Resmi istatistiklere göre, 2002 yılını bir milat olarak kabul ettiklerini belirten Morkoç, şunları söyledi:

"Sayı itibarıyla, yaklaşık 370 bin çocuğun faydalandığı bu eğitimden, bugün yaklaşık bir milyon 600 bin çocuğa ulaşmış olmanın vermiş olduğu mutluluk var. Mezra, köy gibi okulların olmadığı, sadece 2-3 çocuğun bulunduğu yerlerde, onların eğitimi için alternatifler var. Okul öncesi eğitim başlığı adı altında üç ana temel hedefimiz bulunuyor.

Geldiğimiz dönemde özellikle 2023 eğitim vizyonu temelleri atılmış diyebileceğimiz erken çocukluk eğitiminde beş yaşın zorunlu olmasıyla ilgili hedefler, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yıllık programına kadar getirilmişti. 11. Kalkınma Planı'nda aynı hedefe vurgu yapıldı. Yaklaşık 12-13 yıldır bu alanda çalışan biri olarak diyebilirim ki ayakları yere basan, gerçekten hesaplanmış bir şekilde yola çıktığımızı görüyorum."

‘UYGULAYICILARIN YÖN VERECEĞİ BİR YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK’

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da düzenlenen çalıştayın, normal formatın biraz daha dışında olduğunu söyledi. Yazıcı, "Çünkü, uygulayıcıların bizzat yorum yapacağı, katkı sağlayacağı bir çalıştay süreci olacak. Erken çocukluk dönemi açısından kalite, kapasite, erişim ve diğer tüm değişkenleri çok yönlü ele almaya gayret ettik. Çalıştayda uzmanların görüşleri alınacak ve bütün hususlar üzerinde durulacak. Uygulayıcıların yön verebileceği, üzerinde biraz daha bugün çalışıp, birleştirip bir yol haritası ortaya çıkarılacak. Bu yol haritası bizim için çok önemli, stratejik planlarda, 2023 vizyon belgemizde yer alan okul öncesi eğitimdeki yeni bakış açıları aslında İstanbul'a özgü olarak yeni bir yol haritasına dönüşmüş olacak. Sizlerin katkılarıyla ilçe bazlı olarak yapılan çalıştaylar bugün başlayıp yön vermiş olacak" dedi.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit de çalıştayda, okul öncesi eğitimde niteliğin ve farkındalıkların artırılması için çaba gösterileceğini belirterek şöyle konuştu:

"MEB tarafından hazırlanan 2023 eğitim vizyonu belgesi ve 2019-2023 yıllarını kapsayan bir planımız var. Bu plan ve belge doğrultusunda önemli hususlar masaya yatırılacak ve onlar doğrultusunda da kararlar alınacak."

Çalıştay, gün boyunca forum, çalıştay süreci, raporlama ve değerlendirme başlıkları altında devam edecek. Programın sonunda ise sonuç bildirgesi sunulacak.