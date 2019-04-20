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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
20.04.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

Okul koridorunu uzay boşluğuna çevirdiler

Gümüşhane’de Işılsema İlkokulu koridorları öğrenciler için eğitim alanına dönüştürüldü. Koridorlara, uzay boşluğundaki gezegenleri çizen öğretmenler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlıyor.

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Işılsema İlkokulu binası içindeki bazı koridorlar, öğretmenlerin derslerde anlatılan konuların öğrencilerin daha çok akıllarında kalması için okul koridorunu, uzay boşluğundaki Güneş, Ay, Mars, Merkür, Venüs, Jüpiter ve diğer gezegenlerden oluşan resimlerle donatıldı. Koridoru önce siyah renge boyayan öğretmenler, profesyonel ressamlardan da yardım alarak, derslerde işledikleri konular ve gezegenleri koridor duvarlarına çizdi. Öğrencilerin, ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçlayan öğretmenler, Hezârfen Ahmed Çelebi’nin atladığı Galata Kulesi’nden uçarak Üsküdar’a kadar gitmesi de resmedildi. Uygulamayla öğrencilerin, derslerde öğrendiklerinin pekiştirilmesi sağlanıyor.

‘UFUK AÇAN BİR ÇALIŞMA OLDU’
Uygulamayla öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluştuğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Çelik, “Öğrenciler somut bir işlem döneminde oldukları için algılanmada ve anlama da bazı problemler yaşıyor. Şu an da yapmış olduğumuz çalışmalar, öğrencilerimizin dünyayla, uzayla alakalı daha ufuklarını açtı. Onlara bunu daha iyi gösterebilecek görsel bir çalışma oldu. Biz dördüncü sınıf öğrencilerine bu konuları anlatırken çocuklar hiç görmedikleri bir şeyi anlamakta zorluk çekiyorlardı. Bu salon sayesinde uzayda bir boşluğun olduğunu, gezegenlerin olduğunu görüyorlar. Bunları birbiriyle ilişkilendirebiliyorlar. Bu şekilde derslerimiz daha anlaşılır bir hale geliyor.

BİLGİLER KALICI OLUYOR
Derslerde anlattığımız bilgiler, öğrencilerin görselleri görmesiyle birlikte akıllarında kalıcı hale geldi. Öğrencilerimiz burada ki şekilleri merak ediyor, gelip bizlere soruyor. Araştırıyorlar. Burada daha ilgi çekici hale geldi. Görsel olarak, sınıfa giriş ve çıkışlarda her zaman bu görselleri görmeleri akıllarında daha kalıcı hale geliyor” diye konuştu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Ecem Yazgan, ise, koridorlardaki görselle, uzaydaki cisimleri öğrendiklerini belirtti. Yazgan, “Öğretmelerimiz bize gezegenleri derste anlatıyor. Bu cisimlerin isimlerini öğreniyorum" dedi.

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