Okul koridorunu uzay boşluğuna çevirdiler

Işılsema İlkokulu binası içindeki bazı koridorlar, öğretmenlerin derslerde anlatılan konuların öğrencilerin daha çok akıllarında kalması için okul koridorunu, uzay boşluğundaki Güneş, Ay, Mars, Merkür, Venüs, Jüpiter ve diğer gezegenlerden oluşan resimlerle donatıldı. Koridoru önce siyah renge boyayan öğretmenler, profesyonel ressamlardan da yardım alarak, derslerde işledikleri konular ve gezegenleri koridor duvarlarına çizdi. Öğrencilerin, ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçlayan öğretmenler, Hezârfen Ahmed Çelebi’nin atladığı Galata Kulesi’nden uçarak Üsküdar’a kadar gitmesi de resmedildi. Uygulamayla öğrencilerin, derslerde öğrendiklerinin pekiştirilmesi sağlanıyor.

‘UFUK AÇAN BİR ÇALIŞMA OLDU’

Uygulamayla öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluştuğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Çelik, “Öğrenciler somut bir işlem döneminde oldukları için algılanmada ve anlama da bazı problemler yaşıyor. Şu an da yapmış olduğumuz çalışmalar, öğrencilerimizin dünyayla, uzayla alakalı daha ufuklarını açtı. Onlara bunu daha iyi gösterebilecek görsel bir çalışma oldu. Biz dördüncü sınıf öğrencilerine bu konuları anlatırken çocuklar hiç görmedikleri bir şeyi anlamakta zorluk çekiyorlardı. Bu salon sayesinde uzayda bir boşluğun olduğunu, gezegenlerin olduğunu görüyorlar. Bunları birbiriyle ilişkilendirebiliyorlar. Bu şekilde derslerimiz daha anlaşılır bir hale geliyor.

BİLGİLER KALICI OLUYOR

Derslerde anlattığımız bilgiler, öğrencilerin görselleri görmesiyle birlikte akıllarında kalıcı hale geldi. Öğrencilerimiz burada ki şekilleri merak ediyor, gelip bizlere soruyor. Araştırıyorlar. Burada daha ilgi çekici hale geldi. Görsel olarak, sınıfa giriş ve çıkışlarda her zaman bu görselleri görmeleri akıllarında daha kalıcı hale geliyor” diye konuştu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Ecem Yazgan, ise, koridorlardaki görselle, uzaydaki cisimleri öğrendiklerini belirtti. Yazgan, “Öğretmelerimiz bize gezegenleri derste anlatıyor. Bu cisimlerin isimlerini öğreniyorum" dedi.