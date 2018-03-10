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    OKU YAZ mobil uygulaması EBA’da

    Hürriyet Eğitim
    10.03.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    MEB, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından mobil bir uygulama geliştirdi. OKU YAZ, EBA’da yayımlanıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından mobil bir uygulama geliştirdi. OKU YAZ adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından 7 Mart’ta Google Play Store ve EBA Dükkan’da yayımlanmaya başlandı. IOS’tan da erişebilecek olan uygulama akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale getirildi.

    GÖRSELLER SESLİ DİNLENEBİLİYOR
    Okuma yazma uygulamasında kullanıcılar, harflerin yazılış yöntemlerini, farklı şekilde yazılışlarını görebiliyor. Ayrıca harfin içinde geçtiği görselleri sesli olarak da dinleyebiliyor. Uygulamanın en önemli özelliği, harflerin doğru şekilde yazılmasını kolaylaştıran bir ara yüzle çizgi kontrolü yapılmasına imkan sağlaması.

    Öte yandan YEĞİTEK EBA Stüdyoları’nda öğretmen eşliğinde bir sınıf ortamında okuma yazma öğreten örnek ders videolarının çekimine devam ediliyor. Çekilen bölümler EBA’da yayımlanmaya başlandı.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Eba , YEĞİTEK
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