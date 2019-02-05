Öğretmenleri gitmesin diye aracın önünü kestiler
Bursa’da köy okulu öğrencileri, tayini çıkan öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attı. Ağlayan öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerini göndermek istemedi.
Büyükorhan ilçesinin Sarnıç köyünde göreve 2 Ekim 2017’de başlayan öğretmen Ali Yücel Karahan, köy halkı ve öğrencileri tarafından çok sevildi. Görev yapmanın zor olduğu dağ köyünde büyük bir sevgi ve mutlulukla 1.5 yıl görev yapan öğretmen, öğrencilerinin kalbine girdi. Öğretmenlerini çok sevdiklerini her fırsatta belirten öğrenciler, tayini sebebiyle, köylerindeki okuldan ayrılacak olan öğretmenlerini bırakmamak için aracının önünün kesti.
Öğrenciler, "Ölürüz de yoldan çekilmeyiz. Bizi bırakma öğretmenim" diyerek ağladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden öğretmen de çok duygulandı. Kendi çocuklarından ayırmadığı öğrencilerine yaşlı gözlerle veda eden öğretmeni öğrencileri ömür boyu unutmayacaklarını söyledi.
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