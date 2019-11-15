Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti
GeriEğitim Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
Haber Giriş: 15.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:/

Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

Lise müdürü Taner Kaya, öğrenci sayısındaki fazlalığa, öğretmenler odasını sınıfa, kendi odasını ise öğretmenler odasına dönüştürerek çözüm üretti.

Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla’nın Ula ilçesinde, Taner Kaya’nın müdürlüğünü yaptığı, 12 derslikli Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi’nde öğrenci sayısının 260’tan 285’e yükselmesi nedeniyle bir dersliğe ihtiyaç duyuldu. Okulda bir yıldır müdür olarak görev yapan Kaya, öğrencilerin mağdur olmamaları için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü. Kaya, okulda görevli 24 öğretmenin ise teneffüs saatlerinde dinlenmeleri için makam odasını öğretmenler odası yaptı.

Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

‘FEDAKARLIKTA BULUNMAM GEREKİYORDU’
Beş metrekarelik depoyu kendine oda yapan Taner Kaya, "Öğrenci sayımızdaki artış nedeniyle bir derslik ihtiyacı ortaya çıktı. Ek bina yapma şansımız yoktu. ‘Bu sorunu nasıl çözebilirim?’ diye düşünürken aklıma fikir geldi. Öğretmenler odamızı sınıfa dönüştürmeye karar verdim. Öğretmenlerimiz, talebimi ilettiğim zaman anlayışla karşıladı. Bu şekilde sınıf sorununu ortadan kaldırdık. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimiz için de fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu. Ferah ve geniş bir makam odam vardı. Orayı öğretmenler odası olarak düzenlettirdim. Ben de depo olarak kullanılan odaya geçtim. Bir aile ortamında çalışıyoruz. Makam odalarının benim için bir önemi yok. Önemli olan öğrenci ve öğretmenlerimizin huzurlu olması. Yapılması gereken neyse onu yaptım. Görevimi yerine getirdiğime inanıyorum" diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

‘AİLE ORTAMI İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ’
Okulda görevli tarih öğretmeni Ömer Özdemir ise "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde müdürümüzün davranışı bizleri mutlu etti. Kendisi odasını bizlere tahsis etti. Eğitim öğretimde verimliliğin artması için elinden geleni yapıyor. Aile ortamı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de "Taner müdürümüzü yürekten kutluyorum. İdarecilerimizin örnek teşkil eden çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Hepimizin ortak gayesi öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Eğitimde başarımızın sırrı, öğretmen, öğrenci veli üçgeni arasında birlik ve beraberliğin sağlanması" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle