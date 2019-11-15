Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti
Lise müdürü Taner Kaya, öğrenci sayısındaki fazlalığa, öğretmenler odasını sınıfa, kendi odasını ise öğretmenler odasına dönüştürerek çözüm üretti.
Muğla’nın Ula ilçesinde, Taner Kaya’nın müdürlüğünü yaptığı, 12 derslikli Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi’nde öğrenci sayısının 260’tan 285’e yükselmesi nedeniyle bir dersliğe ihtiyaç duyuldu. Okulda bir yıldır müdür olarak görev yapan Kaya, öğrencilerin mağdur olmamaları için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü. Kaya, okulda görevli 24 öğretmenin ise teneffüs saatlerinde dinlenmeleri için makam odasını öğretmenler odası yaptı.
‘FEDAKARLIKTA BULUNMAM GEREKİYORDU’
Beş metrekarelik depoyu kendine oda yapan Taner Kaya, "Öğrenci sayımızdaki artış nedeniyle bir derslik ihtiyacı ortaya çıktı. Ek bina yapma şansımız yoktu. ‘Bu sorunu nasıl çözebilirim?’ diye düşünürken aklıma fikir geldi. Öğretmenler odamızı sınıfa dönüştürmeye karar verdim. Öğretmenlerimiz, talebimi ilettiğim zaman anlayışla karşıladı. Bu şekilde sınıf sorununu ortadan kaldırdık. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimiz için de fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu. Ferah ve geniş bir makam odam vardı. Orayı öğretmenler odası olarak düzenlettirdim. Ben de depo olarak kullanılan odaya geçtim. Bir aile ortamında çalışıyoruz. Makam odalarının benim için bir önemi yok. Önemli olan öğrenci ve öğretmenlerimizin huzurlu olması. Yapılması gereken neyse onu yaptım. Görevimi yerine getirdiğime inanıyorum" diye konuştu.
‘AİLE ORTAMI İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ’
Okulda görevli tarih öğretmeni Ömer Özdemir ise "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde müdürümüzün davranışı bizleri mutlu etti. Kendisi odasını bizlere tahsis etti. Eğitim öğretimde verimliliğin artması için elinden geleni yapıyor. Aile ortamı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de "Taner müdürümüzü yürekten kutluyorum. İdarecilerimizin örnek teşkil eden çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Hepimizin ortak gayesi öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Eğitimde başarımızın sırrı, öğretmen, öğrenci veli üçgeni arasında birlik ve beraberliğin sağlanması" diye konuştu.
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