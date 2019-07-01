Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro’ya satışta
Mersin’in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro’ya satışa çıkarıldı.
Taşucu Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı. Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında biri kız 19 öğrenci görev aldı. Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, dokuz aylık çalışma sonucunda da tamamlanan beş kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.
Harici motorla hareket edebilen ‘First Craft 17’ isimli tekne 7 bin 500 Euro’ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.
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