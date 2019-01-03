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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:/

Öğrencilere ‘Kızılaycılık öğretilecek

MEB ile Türkiye Kızılay Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü ile pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet, ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitimler verilecek, gençlik faaliyetleri düzenlenecek.

Öğrencilere ‘Kızılaycılık öğretilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Kızılay Derneği arasında, pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet, ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitimlerin verilmesini, gençlik faaliyetlerinin düzenlenmesini içeren işbirliği protokolü imzalandı. MEB ile Türkiye Kızılay Derneği arasındaki işbirliği protokolü imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü İbrahim Altan katıldı.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, eğitim ve yardım konularında faaliyet gösteren iki kurumun iş birliği yapmasından duyduğu memnuniyeti söyledi. Safran, bakanlık olarak 21’inci yüzyılda çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak için Vizyon Belgesi hazırlandığını, eğitim paydaşı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların eğitimiyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Safran, bu konuda sivil toplum örgütlerinin katkısının bakanlık için çok önemli olduğunu anlattı. Türk Kızılay’ı ile yapılan iş birliğinde öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımının artırılmasının, Kızılay’ın faaliyetleri konusundaki duyarlılıklarının gelişmesinin ve bu faaliyetlere katılım konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesinin hedeflendiğini anlatan Safran, "Çocuklarımız, Kızılay’ın tarihi misyonu konusunda duyarlılıklarını artırdığında, gelecekte yardım kuruluşlarına yardım etme noktasında da katkı verecek" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Safran, iş birliği protokolüyle 30'a yakın pansiyonlu okulda zeka oyunları sınıflarının oluşturulacağını, bu pansiyonların ihtiyaçlarının ayni ve nakdi yardımlarla giderileceğini, afet ve kazalarda ilk yardım ve diğer tedbirlerin alınması konusunda öğrenci ve öğretmenlere bilinç kazandırılacağını belirtti.

Kızılay’ın protokolle pansiyonlarda ‘Kızılay Kitap Köşeleri’nin kurulmasına, tematik gençlik kamplarının düzenlenmesine, Genç Türk Kızılay’ı kulüplerinin kurulmasına katkı vereceğini anlatan Safran, "Bu çalışmaların öğrencilerin toplumun bir paydaşı olarak yetişmeleri noktasında ciddi katkıları olacağına inanıyoruz" dedi.

Safran, Kızılay Derneği ile yapılacak protokolle öğrencilere yönelik kan bağışı bilinçlendirme eğitimlerinin düzenleneceğini söyledi.

‘ÖĞRENCİLER DİĞERKAMLIĞI DA ÖĞRENECEK’
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü İbrahim Altan da Kızılay’ın tarihi içinde ülke insanına katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti. Altan, "Protokolle binlerce öğrenci hem Kızılaycılığı hem dayanışmayı hem diğerkamlığı öğrenecek hem başkasına katkı sağlamanın tadına varacak" diye konuştu.

Öğretmenlerin çocuklara bu konu başlıklarını derslerde de anlattığını dile getiren Safran, Kızılay olarak öğrencileri yardımseverlik konusunda aydınlatmaya gayret edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Safran ile Türk Kızılay Derneği Genel Müdürü Altan protokolü imzaladı. Protokolle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul pansiyonlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik Kızılay ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu okullardaki öğrencilerde afet zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalık oluşturulacak, ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılması sağlanacak, kan bağışı konusunda bilgilendirme yapılacak, gençlik hizmetleri, kişi, toplum sağlığı ve sosyal hizmetler gibi birçok konuda eğitimler düzenlenecek.

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında, yarışma, tören, tanıtım günü, anma günü, yayın, kampanya, ziyaret, gösteri, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, sergi, kermes, gezi, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Kızılay tarafından 100 pansiyonlu okula badminton malzemeleri sağlanacak.

Protokol, MEB'e bağlı 982'nin üzerinde ortaöğretim düzeyindeki pansiyonda toplam 136 bin 763 öğrenciye yönelik düzenlenecek.

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