Öğrencilere Kanada’da eğitim ve staj imkânı
Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Birimi ile eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre, Türk öğrencilere Kanada’da eğitim ve staj imkânı sağlandı.
MEF Okulları Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir ile Ontario Milli Eğitim Bakanlığı Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Programlar Müdürü Matthew Raby işbirliği anlaşması imzaladı. Törene, Ontario Milli Eğitim Bakanlığı Upper Canada Milli Egitim Müdürlüğü Uluslararası Programlar Kayıt Koordinatörü Meghan Colleen Macdonald, İstanbul Kanada Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Vefa Atağ, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de katıldı. Anlaşma kapsamında Türk öğrencilere Kanada'da staj ve eğitim hakkı tanınacak.
KANADA’DA OKUYABİLECEKLER
Yapılan anlaşmayla, MEF Ulusal ve Uluslararası Okul öğrencileri, Kanada Ontario Eyaleti’nde ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet okullarında belirli süreler için eğitim alma fırsatına sahip olacak. Üç farklı alternatifi kapsayan anlaşma çerçevesinde öğrenciler; bir ay, dönem veya akademik yıl boyunca Türkiye’deki öğrencilik hakları kaybolmadan Kanada’da eğitim alabilecek ve Türkiye’ye döndüklerinde tekrardan eğitim hayatlarına devam edebilecek. Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye geri dönen MEF öğrencilerine özel olarak online dersler açmayı ve bu derslerin sınavlarını Türkiye’de kuracağı özel bir sınav merkezinde uygulamayı planlıyor. Bu sayede öğrenciler, Kanada’ya tekrar dönmeden Türkiye’deki mezuniyetleriyle eş zamanlı olarak Ontario Eyaleti Devlet Lisesi diplomasına da sahip olabilecek. Bu diploma, öğrencilerin ABD, Kanada, İngiltere üniversite başvurularının değerlendirilmesinde etkili olacak.
ÖĞRETMEN ADAYLARI DA STAJ YAPABİLECEK
Ayrıca, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine bir eğitim dönemi boyunca Kanada’daki devlet liselerinde staj yapma fırsatı da tanınacak. İlgili milli eğitim müdürlüğünün teşvikiyle Türkiye’ye gelecek olan Kanadalı öğretmenler, gelecek senelerde MEF Okulları’nda istihdam edilecek ve Türk öğretmenler de farklı eğitim ve çalışmalar için Kanada’ya gönderilecek.
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