Öğrencilerden tarihi yapılara yeni tasarımlar
Üniversite öğrencileri, tasarım stüdyosu derslerinde, İzmir’in Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş tarihi ve simge yapılarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla tasarımlar hazırladı. Tarihi binalarda incelemelerde bulunan öğrenciler, ayrıca Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir binayı da ortak çalışma mekânı olarak kullanılması için yeniden tasarladı.
Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş tarihi ve simge yapılara yönelik farkındalığı ve bilinci artırmak için harekete geçen öğrenciler, tasarlayacakları dört katlı tarihi bir binada teknik incelemelerde bulundu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, tasarım stüdyosu dersleri kapsamında, kentin simgeleri haline gelen Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş kamu yapıları üzerinde çalıştı.
Bu binalara yönelik farkındalık ve bilinci artırmak istediklerini belirten dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Öğrencilerimiz, bu sayede, hem yaşadıkları şehrin kültürel mirasını oluşturan yapıları inceleme hem de dönemin ulusal ve uluslararası mimarlarını yakından tanıma imkânı buldu. İncelenen yapılar arasında, Devlet Tiyatrosu, Fuar Pakistan Pavyonu, Gazi Okulu, Atlas Oteli, Kavaflar Çarşısı, Konak’taki Garanti Bankası ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yer aldı. Öğrenciler, yaptıkları inceleme gezileriyle hem mekân analiz yöntemlerini deneyimledi hem de kullanılan yapım yöntemleri, malzemeleri, işlevsel dönüşümleriyle iç mekân detaylarını yerinde inceleme ve öğrenme fırsatı buldu. Oluşturdukları sunumlarda yapıların iç mekân özelliklerini yansıtan maketlerini de yaparak projelerini tamamladı” dedi.
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