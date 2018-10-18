Öğrencilerden akıllı sulama sistemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrencilerden akıllı sulama sistemi
GeriEğitim Öğrencilerden akıllı sulama sistemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
18.10.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Öğrencilerden akıllı sulama sistemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğrencilerden akıllı sulama sistemi

Manisa'da ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, hem yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor hem de otomatik çalıştığı için insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor.

Manisalı ortaokul öğrencilerinin toprak üstünden yapılan geleneksel sulama yöntemlerinin neden olduğunu su israfına karşı geliştirdikleri akıllı sulama sistemi, hem yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor hem de sulama için insan gücüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, toprak altına yerleştirilen nem sensörleriyle toprağın nemini belirli periyotlarda ölçerek kaydediyor. Topraktaki nem oranı düştüğü anda devreye giren sistem, belirlenen kaynaktan su çekerek, yer altına döşenen borulardan bitki köklerine aktarıyor.

Tamamen toprak altında otomatik olarak işleyen sistem, hem damlama, yağmurlama ve karık içine su verilerek yapılan geleneksel sulamada buharlaşmayla ortaya çıkan su israfını önlüyor hem de otomatik devreye girdiği için sulama sırasında insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor.

TEKNOFES'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Söz konusu sistem, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Teknofest kapsamında yapılan 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ertuğ Özaydın, öğrencileri bilişim ve teknoloji alanında geliştirmek için okulda atölye kurduklarını, burada öğrencilerine robotik, 3 boyutlu tasarım, uzay, havacılık, kodlama ve yazılım eğitimleri verdiklerini söyledi. Atölyede geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını ve çeşitli dereceler elde ettiklerini belirten Özaydın, son olarak akıllı sulama sistemiyle 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na katıldıklarını anlattı.

SUDA YÜZDE 40, İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 100 TASARRUF
Özaydın, "Salihli ilçesi tarıma dayalı geliri olan bir ilçe. Biz de buna yönelik bir çözüm bulmanın daha akılcı olacağını düşündük. Öğrencilerimizin çoğu da çiftçi çocuğu. Tarımda vahşi sulamaya karşı bir çözüm geliştirdik. Geleneksel sulamada buharlaşmayla kaybolan yüzde 40'lık suyu koruyoruz. Ayrıca yer altından sulama yaparak hortumların ömrünü uzatıyoruz. Uzun süreli fayda sağlayacak bir proje. Bu projeyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın elinden birincilik ödülü aldık" dedi.

Okul Müdürü İlker Atalay da bilişim ve teknoloji eğitimlerinin olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle girdiğimiz bütün yarışmalarda ödüller aldık, ödül almadığımız yarışma neredeyse hiç yok" diye konuştu.

Projede yer alan 7'nci sınıf öğrencisi Burakhan Arıkanlı da prototipini yaptıkları sistemin insan gücüne ihtiyaç duymadan tamamen otomatik çalıştığına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Sulamada tasarruf için nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşündük. Toprağın altına nem sensörleri koyduk. Bu sensörler nemi ölçtükten sonra verileri merkeze gönderiyor. Ana kart bu değeri kendi için az nemli, orta nemli ya da çok nemli gibi ölçülerde derecelendiriyor. Az nemli ise su pompası devreye giriyor, belirlenen kaynaktan toprak altına döşenen borulardan bitki köklerine su vermeye başlıyor. Su verdikçe toprakta nem yükseliyor ve yeterli nem seviyesine ulaşıldığında sulama kesiliyor. Nem seviyesi düştüğünde sistem yeniden devreye giriyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu

Ahşap oyuncağınız meslek lisesi öğrencilerinden

Yapay zekâ fakültesi

18 üniversiteye rektör aranıyor