Öğrenciler okulun fitness salonunda zayıflıyor
Edirne'de öğrenciler, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.
Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idare personeli, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yapıyor.
Sağlıklı yaşama önem verdiklerini söyleyen Okul Müdürü Sefer Yaşar, şöyle konuştu:
"Okulumuz fitness salonunda derslerden arta kalan zamanlarda ve boş zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz obeziteyle mücadele kapsamında spor yapıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz fazla kilolarından burada spor yaparak kurtuluyor. Okul olarak sağlıklı yaşamı çok önemsiyoruz. Salonumuz mesai saatleri içinde her zaman kullanıma açık. Fitness salonumuzdan halkımız da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız da salona gelip sağlıklı yaşama kapı açıyor."
Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Ayaz da okul olarak obeziteyle mücadelede başarılı olduklarını söyledi. Ayaz, "Derslerin dışında öğrencilerimiz ve okul personelimiz düzenli bir programla fitness yapıyor. Salona gelen herkesin beden kitle endeksleri belirleniyor ve ona göre spor yaparak fazla kilolarından kurtuluyor. Öğrencilerin sağlıklı vücut ölçülerine kavuşması için yaptığımız çalışmalarda olumlu sonuçlar aldık" dedi.
11’inci sınıf öğrencisi Arda Kurtuluş Özdemir, boş zamanlarında spor yaparak üç yılda yaklaşık 20 kilo verdiğini belirtti. Sporun sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu anlatan Özdemir, "Spor sayesinde fazla kilolarımdan kurtuluyorum. Spor yapmak güzel bir şey ve herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Spor sayesinde yaklaşık 20 kilo verdim. Şu anda gayet iyiyim" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle