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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 23.12.2019 - 12:27, Son Güncelleme:/

Öğrenciden Bakan Selçuk'a şarkılı davet

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı var’ şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u evine davet etti.

Öğrenciden Bakan Selçuk'a şarkılı davet
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Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan ‘Bir Kahvenizi İçeriz’ projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale’ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı var’ isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter’dan paylaşan Akkösel, "Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek, Bakan Selçuk’un evine konuk olmasını istedi. Akkösel’in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.

Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.

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