Öğrenci ve veliden okula karne
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve velilerin okullarına not vereceği sistemi devreye soktu. Veli ve öğrenciler, eğitim-öğretime erişim, çocuk hakları ve gelişimi ile güvenlik, sağlık ve temizliğe kadar onlarca alanda okullarını değerlendirecek. Çalışmanın ardından okulların profili çıkarılacak, her okulun güçlü ve zayıf yönlerinin yer aldığı karneleri oluşturulacak. Sonuçlar doğrultusunda eksiklikler tamamlanacak ve iyileştirmelerin ardından okullar ortak standartlara kavuşacak.
ÜÇ ANA ALAN 36 ALT BAŞLIK
Bakanlık, dünyada yaşanan modern ve teknolojik gelişmeler ışığında okullarda çocuğa sunulan eğitim hizmetlerinin belirli bir nitelikte olmasının sağlanması amacıyla ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemi’ni hayata geçirdi.
Sistemle okul öncesi kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve yatılı bölge ortaokulları ile imam hatip ortaokullarının belirlenen yeterliliklere erişmesi hedefleniyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okullarına not verecek. Okullar, ‘eğitim yönetimi’, ‘öğrenme ve öğretim süreçleri’ ile ‘destek hizmetleri’ olmak üzere belirlenen üç ana alanda ve 36 alt alanda değerlendirilecek.
Öğretmenler ve okul yöneticilerinin de katılabileceği anketlerde, bakanlık kurumun tüm paydaşlarına “Okulunuz nasıl?” diye soracak. Veli ve öğrenciler, ‘mebbis.meb.gov.tr’ adresinden ‘Kurum Standartları Modülü’ne giriş yapacak. Katılanlar her soruya “Evet”, “Hayır”, “Fikrim yok” yanıtlarından birini verecek. Veli ve öğrenciden görüş istenen ifadelerin bazıları özetle şöyle:
‘ÖRNEK DAVRANIŞLARIMIZ ÖDÜLLENDİRİLİR’
EĞİTİM YÖNETİMİ: Okula yeni gelen çocuklar, veliler ve okul çalışanları için oryantasyon (tanıtım, bilgilendirme, uyum sağlama) faaliyetleri yapılır. Çalışmalar hakkında sürekli bilgilendiriliriz ve görüşlerimiz alınır. Motive arttırıcı çalışmalar yapılır. Örnek davranışlarımız ve güzel çalışmalarımız ödüllendirilir (Aferin demek, hediye vermek, gezi, madalya). Başarımızın arttırılması için bu faaliyetler sürekli olarak yapılır. Bu faaliyetler çocuklarımızın daha başarılı olmalarını sağlar. Okulumuzla ilgili alınacak kararlarda çocuklarımızın görüşlerini belirtmeleri için çalışılır. Devamsızlık nedenlerinin tespiti yapılır ve okula devam sağlanır.
ÖĞRENME-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ: Öğretmenler bizi tanımak için farklı çalışmalar (anket, kendimizle ilgili yazı yazdırma, benimle konuşma) yapar. Etkinlikler hakkında ders öncesinde görüşlerimiz alınır. Bizleri tanıması ve görüşlerimizi alması ile öğretmenler dersleri bize uygun şekilde işler.
DESTEK HİZMETLER: Okul mekânları güvenlidir. Mekânlarda (sınıf, koridor, bahçe) güvenliğimizi sağlamaya yönelik çalışmalar yapılır. Güvenlik ile ilgili bize bilgi verilir, görüşlerimiz alınır. Çocukların sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yürütülür. Okulda sunulan gıdalar sağlıklı ve yeterlidir. Okuldaki temizlik hizmetleri sağlık kurallarına uygun şekilde yürütülür. Pansiyonların banyoları temiz ve çocukların yıkanma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı ve düzenlidir.
‘GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖN’
Bakanlık yetkililerinin, “Görüşlerin içtenlikle ve doğru yansıtılması amaca ulaşılması bakımından önem arz etmektedir” uyarısında bulunduğu sistem, 29 Haziran’a kadar açık. Bu tarihten itibaren sistemin otomatik oluşturacağı ‘2017-2018 Eğitim Yılı Analitikleri’ yetkililerin kullanımına temmuzda açılacak. Raporların öğretmen kurul toplantılarında değerlendirilmesinin ardından, her okulun güçlü ve zayıf yönlerinin olduğu karnesi hazırlanacak. İhtiyaç doğrultusunda iyileştirici çalışmalar yapılacak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak ve okullar ortak standarta kavuşacak.
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