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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
07.05.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

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Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Erkayıran, 'Topluma Hizmet' dersi kapsamında devletten aldığı bursla köy okuluna kütüphane kurdu.

MŞÜ'de eğitim gören matematik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Erkayıran, 'Bir Kitap Bin Umut' projesiyle örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında İl Halk Kütüphanesi, STK ve bazı vakıflardan destek alan ve devletten aldığı bursla Hasköy ilçesine bağlı Umurca İlkokulu'na kütüphane kuran Erkayıran, topladığı kitaplarla öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

'BU MUTLULUĞUNU İFADE ETMEK İMKANSIZ GİBİ BİR DURUM'
Proje hakkında bilgi veren Erkayıran, özellikle merkeze en uzak köylerden bir okul seçmek istediğini söyledi. Kütüphane kurmak için daha önceden bir araştırma yaptığını kaydeden Erkayıran, "Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize bir nebzede olsa destek olmak amacıyla bir kütüphane kurmaya karar verdim. Hasköy ilçemize bağlı olan ve merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bu şirin okulda kütüphane oluşturmanın mutluluğunu ifade etmek imkansız gibi bir durum. Kütüphane kurma fikri bende ilk oluşturduğu zaman biraz tereddüde düştüm. İlk önce kitap bulmaya daha sonra ise masa, raf, sandalye ve bir takım araç gereç bulabilmek için harekete geçtim. İlk önce Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanlığı ve Köyleri Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (Köy-Gel-Der) Başkanıyla iletişime geçtim. Sağ olsun vakıf ve dernek başkanlarımız bu konuda bana yardımcı olacaklarını ifade ettiler” dedi.

Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

Daha sonra İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tarık Çoban ile görüşüp bir takım araç gereçte yardımcı olmalarını istediğini de dile getiren Erkayıran, “Aldığımız bir takım desteklerle kütüphaneyi kurmak için yola çıktık ve bugün de kütüphanemizi tamamıyla hazır bir duruma getirdik. Şu anda kütüphanemiz ilkokul öğrencilerine hizmet verecek bir durumda. Çok sayıda hikaye kitabını raflara dizmiş bulunmaktayım. Her öğrencimize hitap edecek kitapları buraya bıraktım. İnşallah geleceğimizin teminatı olan bu öğrenci kardeşlerimiz, ‘Bir Kitap Bin Umut’ projesi sayesinde okumayı bir alışkanlık haline getirir. Okuma oranımıza bakıldığı zaman aşağı seviyelerde olduğumuzu fark ediyoruz. Bu proje ile umarım öğrenciler artık diledikleri gibi kitaplarını rahat bir şekilde okuyabileceklerdir" diye konuştu.

'DEVLETTEN ALDIĞIM BURS İLE KÜTÜPHANE KURDUM'
Devletten aldığı bursun da katkısıyla böyle bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anımsatan Erkayıran, "Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda barınıyorum. Devletten aldığım burs sayesinde küçükte olsa böyle bir projeyi hayata geçirmek, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak hiçbir maddiyatla ölçülemez. İnşallah bu proje öğrencilere de olumlu yönde örneklik teşkil eder ve ileride onların da üniversite hayatında sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeler hazırlamalarına vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle projemde yardımlarını esirgemeyen başta İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tarık Çoban'a, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel'e, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş'a, Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır'a ve Hasköy Okullar Pazarı Kırtasiye sahibi Ferhat Elçi'ye teşekkür ederim" dedi.

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