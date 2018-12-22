ODTÜ, yeni nesil bilim programları için başvurular başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitelerinde yüksek lisans programlarının iki yıllık tezli ve tezsiz ile ikinci öğretim tezsiz olmak üzere üç başlık altında verildiğini söyledi. Nanoteknolojiden, biyomedikale, Ortadoğu araştırmalarından, siber güvenlik araştırmalarına kadar 15 farklı programda lisansüstü eğitim imkânı sunan ODTÜ'de, bu programlara başvuruların 28 Aralık'a kadar süreceğini belirten Kök, "Lisansüstü programlara uluslararası çapta bilimsel araştırma yapmak isteyenler ile yeni nesil endüstri kollarında kariyer hedefleyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

3 BİLİM DALI TEK ÇATI ALTINDA

Kök, fen bilimleri enstitüsündeki yüksek lisans ve doktora programlarından birinin ‘biyomedikal mühendisliği’ olduğunu söyledi. Bu bilim alanının dünya genelinde sağlık bilimleri, temel bilimler ve tıp olmak üzere üç bilim alanını tek çatı altında topladığını belirten Kök, "Bu bölümümüzün çalışmaları, üniversite hastaneleri, ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Merkezi Laboratuvar iş birliğiyle yürütülüyor. Programlarımızda, geleneksel mühendislik deneyimlerinden yararlanarak biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü amaçlanıyor" dedi.

Biyomedikal mühendisliğinde ortaya çıkacak buluş ve icatların, yeni nesil endüstrinin temellerini oluşturacağını anlatan Kök, şunları söyledi:

"Biyoalgılama, görüntüleme, biyoinformatik, hücre ve doku mühendisliği, doku tasarımı, biyoimalat, güdümlü ilaç teknolojileri, biyonanoteknoloji, robotik cerrahi ve uzaktan takip sistemleri gibi yeni endüstri dallarında çalışmak ya da bu alanda bilimsel araştırma yürütmek isteyen gençlerimizi bu bölümümüzde lisansüstü eğitime davet ediyoruz."

Rektör Kök, fen bilimleri enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü birlikteliğiyle ortak doktora programı olan ‘Nörobilim ve Nöroteknoloji’ programına da başvuru aldıklarını söyledi.

DEPREM UZMANLARI YETİŞİYOR

Kök, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nün diğer bir programının ise ‘Deprem Çalışmaları’ olduğunu, bu bölümde sadece tezli yüksek lisans eğitimi verildiğini belirtti. Programda depremle ilgili disiplinlerarası çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Kök, araştırma ve geliştirme programlarında görev alabilecek uzman ve araştırmacı olmak isteyenlerin bölümü tercih edebileceğini söyledi.

NANOTEKNOLOJİ ALANINDA YÖNETİCİLER EĞİTİM ALIYOR

Fen Bilimleri Enstitüsünde hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde ‘mikro ve nanoteknoloji’ programlarının bulunduğunu anlatan Kök, "Mikro ve nanoteknolojiyle ilgili farklı sektörlerde, öncü endüstriyel kuruluşlarda veya araştırma enstitülerinde üst düzey araştırmacı veya yönetici olarak çalışacak bireyler yetiştiren programımız son yılların en rağbet gören bölümleri arasında bulunuyor" dedi.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Rektör Kök, sosyal bilimler enstitüsünün yürüttüğü programlarla ilgili bilgi verirken, bunlardan biri olan ‘Avrasya Çalışmaları’ programının disiplinler arası programlarda çalışacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Kök, Türkiye'deki ilklerden biri olan ‘Ortadoğu Araştırmaları’ programında farklı alt yapılardan gelmiş öğrencilere, Ortadoğu hakkında disiplinlerarası bir perspektif kazandırabilmenin amaçlandığını anlattı.

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Prof. Dr. Kök, ‘Tıp Bilişimi’nin halkın nitelikli sağlık uzmanlarına erişiminin sağlanması, maliyet ve hataların azaltılması gibi çeşitli alanlarda çözümler sunduğunu; ‘Siber Güvenlik’ programında ise bilgisayar sistemlerinin güvenliğiyle ilgili üst düzey beceriler kazandırıldığını anlattı. Kök, uygulamalı matematik enstitüsü tarafından ‘kriptografi’ yüksek lisans ve doktora programı başvurularının da sürdüğünü belirtti.

ORTAK DİPLOMALI PROGRAMLAR

ODTÜ'de verilen programlardan dördünün ortak diplomalı programlar olduğunu söyleyen Kök, fen Bilimleri enstitüsündeki ‘Etkileşim için Tasarım’ yüksek lisans programının Hollanda'nın teknik üniversitelerinden biri olan TU Delft üniversitesiyle; ‘Nörobilim ve Nöroteknoloji’nın ise Hacettepe Üniversitesi'yle; ‘Sosyal Bilimler (Türk-Alman)’ çift diploma programının ise Berlin'in en eski üniversitesi olan Humboldt Üniversitesi ile; ‘İş Yaşamı Temelli Öğrenme’ çift diploma programının ise enformatik enstitüsü bünyesinde Londra Middlesex Üniversitesi ile ortak yürütüldüğünü anlattı.