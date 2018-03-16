Nöbet kararına tepkiler sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı’nı hazırladığı kamuoyuna yansımıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla eğitim fakültelerinden görüşler alınmış, eğitim sendikalarının temsilcileri MEB yetkilileriyle bir araya gelip taslakla ilgili görüşlerini dile getirmişti. 100 bini aşkın üyesi bulunan Eğitim-Sen de uygulamaya karşı imza kampanyası başlattı. Sendika, bu süreçte aldıkları kararları kamuoyuyla paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“1 Mart’ta ‘Performansa, sınava hayır’, diyerek ‘Mesleğime dokunma’ ’kampanyamızı okullarda, eğitim kurumlarında imza kampanyamızla başlattık. İmzalarımız şimdiden on binlerce sayıya ulaştı. Kampanyamızı esnek ve angarya çalışmaya karşı aldığımız 8 kararla devam ettiriyoruz.

1- Anayasa’da ifade edilen angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin istekleri dışında resen görevlendirildikleri hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere ve protokollere ve projelere bağlı olarak planlanan etkinliklere 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar katılmamaları kararı alındı.

2- Milli Eğitim Bakanlığı’nca pilot illerde başlatılan ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında yapılan resen görevlendirmeler sendikamız üyesi öğretmenler tarafından kabul edilmeyecek. Kurs görevi 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar yapılmayacak.

3- Öğretmenlere istekleri dışında yapılan, ev ziyaretleri ve eğitim koçluğu gibi görev tanımlarıyla uygun olmayan hukuka aykırı görevlendirmeler sendikamız üyesi öğretmenler tarafından kabul edilmeyecek. 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmeyecek.

4- Rehber öğretmenlerin, görev tanımlarına uygun olmayan işleri ve istekleri dışında yapılan görevlendirmeleri kabul etmeyerek, bu görevleri 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmemeleri kararlaştırıldı.

5- Tam gün eğitim yapılan okullarda, sendikamız üyesi öğretmenler öğle tatillerinde, temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için, nöbet görevlerini 2017-2918 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeyecek.

6-Sendikamız üyesi öğretmenler, aynı hafta içerisinde verilen ikinci ve daha fazla nöbet görevlerini eğitim yılı sonuna kadar tutmayacak.

7- Pansiyonlu okullarda görev yapan veya görevlendirilen sendikamız üyesi öğretmenlere istekleri dışında verilen pansiyon nöbetlerinin 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar tutulmamasına karar verildi.

8- Öğretmenlerin nöbet görevleri arasında yer almayan ancak yapmaya zorlandıkları okul servis araçlarının plakasının not edilmesi, servis aracının sürücüsünün ve servis aracının kontrol edilmesi, öğrencilerin servis aracından inmesi ve araca binmesine nezaret edilmesi ve servis araçlarının gelmesine kadar geçen süre içerisinde öğrencilerle beraber beklenmesi şeklinde okul idarelerince verilen görevlerin sendikamız üyesi öğretmenlerce 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alındı.”